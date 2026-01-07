به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسنپور در دیدار با رئیس امور فرهنگی قوه قضائیه اظهار داشت: یکی از عرصههایی که به شکل نامطلوب و در عین حال محجوب و عجیب» مورد غفلت قرار گرفته، حوزه فرهنگ است؛ موضوعی که از سطوح خرد تا کلان جامعه را در بر میگیرد.
وی افزود: امنیت نخستین دغدغه امروز کشور است، بهگونهای که در هر ماه حداقل دو جلسه شورای تأمین برگزار میشود، اما در مقابل، از فعالیتهای فرهنگی در قالب شوراهایی چون «شورای فرهنگ عمومی» و «شورای امر به معروف و نهی از منکر» برنامهریزی منظم و خروجی اثرگذاری دیده نمیشود و به همین دلیل، پیامدهای این کمبود در رفتار اجتماعی و فضای عمومی جامعه کاملاً مشهود است.
دادستان یزد تأکید کرد: انتظار میرود ادارات بهویژه در حوزه فرهنگ، وظایف قانونی خود را به طور کامل اجرا کنند؛ هیچ توجیهی برای شانه خالی کردن از این مسئولیت پذیرفتنی نیست.
حسنپور با بیان اینکه برخی افراد در تلاشاند جمهوریت و اسلامیت نظام را کمرنگ کنند، گفت: اگر نیت، صیانت از مجموعههای تحت نظارت است، باید فرهنگ به عنوان یکی از مهمترین محورهای سیاستگذاری جدی گرفته شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی، توجه به اقتضائات بومی و نیازهای محلی استانها ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ و بیتوجهی به این اصل، برنامهها را از اثربخشی و نتیجه ملموس بازمیدارد.
