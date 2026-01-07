به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی بعد از ظهر چهارشنبه در اولین یادواره ۱۸۳ شهید کارمند با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای والامقام کارمند شهرستان رشت اظهار کرد: استان گیلان ۲۵۷ شهید کارمند تقدیم انقلاب کرده که ۱۸۳ تن از آنان متعلق به شهر رشت هستند.

وی به همزمانی این یادواره با ایام شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، اشاره و ضمن بیان ویژگی‌های منحصر به فرد سردار پرافتخار اسلام، افزود: حاج قاسم سلیمانی با ایثار و مجاهدت بدون جلوه‌گری، محبوب قلوب میلیون‌ها انسان در دنیا شد چرا که او جاه‌طلبی، تکبر و رخوت نداشت و مقتدرانه و مجاهدانه مهاجر الی‌الله بود.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه سردار قاسم سلیمانی را باید کشوری پنج‌هزارساله، تمدنی دو هزار و پانصدساله و مظلومیتی هزار و چهارصدساله تعبیر کرد، افزود: حاج قاسم مجاهدی رشید و رزمنده‌ای فراز زمینی بود که آسمانی و با راه و منش توحیدی خود مکتب بلند مقاومت را برای جهانیان به ویژه ملت‌های آزاده جهان به یادگار گذاشت.

سرهنگ امینی که از همرزمان شهید سلیمانی در منطقه سوریه بود، در روایتی از این شهید والامقام گفت: پس از یک پیروزی در حلب، قرار بود گوسفندی را زیر پای «فرمانده سلیمانی» قربانی کنند که به محض مطلع شدن با اعتراض مانع شده و شخصاً دست و پای گوسفند را باز کرده، آن را نوازش و خطاب به حاضران گفت که آزادش کنند.

وی با بیان اینکه سردار سلیمانی در منطقه «بوکمال» پس از آزادسازی شبی در بیابان، به محض اطلاع از گرسنگی و سرگردانی دستور داد تا رفع نیاز به فوریت صورت بگیرد، گفت: مکتب حاج قاسم، یک «مکتب انسان ساز» و الگویی مقاوم و مستحکم برای ملت‌های آزاده جهان و استخوان در گلوی نظام‌های استکباری جهان شد.

سرهنگ امینی با تاکید بر شخصیت والای شهید قاسم سلیمانی برای جهانیان خطاب به حاضرین و کارمندان گفت: «امروز من و شما به عنوان یک کارمند در ساختار انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، باید هر کدام شریک سلیمانی در عمل خود بوده و هرکجا که نیاز جامعه اسلامی و نیاز مردم است، برای برطرف کردن آن باید شبانه‌روز تلاش و جهاد کرد.