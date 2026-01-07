به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان نوشهر با اشاره به اینکه اشتغال یکی از اولویت‌های اصلی دولت است، اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسه، بررسی میزان تحقق تعهدات بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حوزه پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی و شناسایی موانع موجود در این مسیر است.

وی با بیان اینکه شبکه بانکی نقش مؤثری در حمایت از کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار دارد، افزود: انتظار می‌رود بانک‌ها در چارچوب قوانین، رویکرد تسهیل‌گر داشته باشند و پرداخت تسهیلات به طرح‌های واجد شرایط را با جدیت بیشتری دنبال کنند.

جهانشاهی با تأکید بر اینکه سامانه رصد اشتغال، مبنای اصلی ارزیابی عملکرد دستگاه‌هاست، تصریح کرد: هرگونه پرداخت تسهیلات و اشتغال ایجادشده باید به‌صورت دقیق در این سامانه ثبت شود و عملکردی که در سامانه منعکس نشود، قابل ارزیابی نخواهد بود.

فرماندار نوشهر همچنین مسئولیت‌پذیری مدیران اجرایی را مورد تأکید قرار داد و گفت: مدیران برای خدمت‌رسانی به مردم محدودیت زمانی ندارند و باید با نگاه جهادی و شبانه‌روزی در حوزه اشتغال فعالیت کنند.

وی افزود: بانک‌ها موظفند به‌ویژه در حمایت از اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی، بانوان سرپرست خانوار و طرح‌های اشتغال‌زای کوچک، همکاری مؤثرتری داشته باشند و دستگاه‌هایی که تاکنون عملکرد قابل قبولی در حوزه اشتغال نداشته‌اند، این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهند.

در این نشست، استفاده از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان نوشهر برای ایجاد اشتغال، حمایت از اصناف، توجه به شرایط معیشتی مردم و ضرورت همکاری ویژه بانک‌ها در توسعه اشتغال پایدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان، پس از ارائه گزارش عملکرد بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، جلسه کارگروه اشتغال شهرستان نوشهر به کار خود پایان داد.