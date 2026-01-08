تسهیلات تبصره ۱۸ موتور محرک اشتغال چهارمحال و بختیاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ملکمحمد قربانپور شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی روند اجرای تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه با محوریت تسریع در پرداخت منابع و ارزیابی عملکرد بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی، بر ضرورت اجرای دقیق و هدفمند این تبصره تأکید کرد و آن را از مهمترین ابزارهای حمایت از تولید، رونق سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار در استان دانست.
وی با اشاره به بررسی روند پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در چهارمحال و بختیاری افزود: میزان پیشرفت جذب منابع از سوی بانکهای عامل مورد ارزیابی قرار گرفت و بر لزوم تسریع در پرداخت این تسهیلات تأکید شد.
قربانپور همچنین عملکرد بانکها را از نظر ایفای تعهدات، حجم پرداختیها و نحوه همکاری با دستگاههای اجرایی مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: همراهی بیشتر بانکهای عامل برای تحقق اهداف اشتغالزایی ضروری است.
وی یادآور شد: پیگیری مصوبات پیشین تبصره ۱۸ و ارزیابی میزان اجرای تصمیمات اتخاذ شده در جلسات گذشته از سوی دستگاههای اجرایی و بانکها، از دیگر محورهای این نشست بود.
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