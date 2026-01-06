روانسر رتبه نخست استان در تحقق تعهدات اشتغال را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین جلسه کمیته اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان روانسر عصر سه‌شنبه ریاست خدیجه جشن‌پرور، فرماندار روانسر و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و رؤسای شعب بانک‌های عامل، در محل فرمانداری برگزار شد.

در ابتدای این نشست، آخرین وضعیت ثبت اشتغال در سامانه «رصد» و نحوه پرداخت تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور، به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار روانسر با اشاره به آمار ثبت‌شده در سامانه رصد اظهار کرد: بر اساس عملکرد دستگاه‌های اجرایی، روانسر با تحقق ۹۵ درصدی تعهدات اشتغال، رتبه نخست استان کرمانشاه را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین افزود: از محل اعتبارات مصوب سفر ریاست جمهوری تاکنون ۱۸۶ میلیارد تومان تسهیلات در شهرستان پرداخت شده که این میزان، روانسر را در جایگاه دوم استان از نظر جذب اعتبارات قرار داده است.

جشن‌پرور با قدردانی از همکاری و تلاش بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی شهرستان تأکید کرد: تداوم تعاملات بین‌بخشی، تسریع در روند اداری و هدف‌گذاری دقیق در پرداخت تسهیلات، نقش مهمی در رونق تولید، توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت اشتغال پایدار در روانسر دارد و باید با جدیت دنبال شود