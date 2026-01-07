به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، وزیر امور خارجه لبنان در اظهاراتی مدعی شد که اولویت اصلی دولت خلع سلاح حزب‌الله است و ارتش لبنان در صورت لزوم قادر به مقابله نظامی با حزب‌الله است.

«یوسف رجی» در مصاحبه‌ای با مؤسسه «واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک» ادعا کرد که بین دولت و مردم لبنان اجماع وجود دارد که حزب‌الله یک سازمان نظامی غیرقانونی است و باید خلع سلاح و منحل شود.

او در ادامه ادعاهای خود استدلال کرد که «اگرچه حزب‌الله آزاد است که در فعالیت‌های سیاسی شرکت کند، اما آزاد نیست که سلاح‌های غیرقانونی در اختیار داشته باشد».

وزیر امور خارجه لبنان بدون اشاره به ناتوانی دولت این کشور در مقابله با اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و نقض آتش‌بس، درباره عادی‌سازی روابط با این رژیم گفت: موضع رسمی دولت لبنان، پیگیری صلح با هر طرفی از جمله اسرائیل، است، اما این امر منوط به پذیرش ابتکار صلح عربی است که در اجلاس بیروت در سال ۲۰۰۲ تأیید شد و بر راه حل دو دولتی تأکید می کند.

«حسن فضل‌الله» نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان در واکنش به این اظهارات وزیر امور خارجه لبنان گفته است: واضح است که او (یوسف رجی) به عنوان یک عضو شبه‌نظامی که در جنگ داخلی علیه مردم لبنان شرکت داشته، بین وابستگی خود به شورای جنگ و سمتش به عنوان یکی از اعضای شورای وزیران تفاوتی قائل نیست.

فضل الله افزوده است: «یوسف رجی» هنوز با فرهنگ جنگی که در مکتب حزبش با آن بزرگ شده زندگی می‌کند، فرهنگی که در کشتن ارتش ملی ما تخصص داشت و منتظر فرصت‌هایی برای حمله به آن، دولت و مردم لبنان است. اما توهمات او بار دیگر در هم خواهد شکست.