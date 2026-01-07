  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۰۴

رسانه صهیونیستی: نتانیاهو برای اقدام در لبنان از ترامپ مجوز گرفت

یک رسانه صهیونیستی فاش کرد که آمریکا به نتانیاهو برای تجاوز به لبنان مجوز داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم به وزیران خود گفته که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به وی برای اقدام در لبنان چراغ سبز نشان داده است.

این تحرکات تل آویو، در چارچوب سلسله نقض‌های مکرر رژیم صهیونیستی علیه توافق آتش‌بسی صورت می‌گیرد که سال گذشته میان لبنان و رژیم صهیونیستی برقرار شده بود.

بالغ بر یک سال از توافقی که قرار بود جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان را متوقف کند، می‌گذرد؛ اما واقعیت میدانی چیزی جز ادامه حملات این رژیم با هزاران نقض توافق نبوده است.

      حزب ا.. اگر نمی تواند پاسخ دهد سلاح را تحویل دهد

