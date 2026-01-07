رسانه صهیونیستی: نتانیاهو برای اقدام در لبنان از ترامپ مجوز گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم به وزیران خود گفته که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به وی برای اقدام در لبنان چراغ سبز نشان داده است.

این تحرکات تل آویو، در چارچوب سلسله نقض‌های مکرر رژیم صهیونیستی علیه توافق آتش‌بسی صورت می‌گیرد که سال گذشته میان لبنان و رژیم صهیونیستی برقرار شده بود.

بالغ بر یک سال از توافقی که قرار بود جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان را متوقف کند، می‌گذرد؛ اما واقعیت میدانی چیزی جز ادامه حملات این رژیم با هزاران نقض توافق نبوده است.