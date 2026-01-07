به گزارش خبرگزاری مهر، برخی صفحات در شبکه‌های مجازی در ساعات گذشته خبری را منتشر کردند مبنی بر اینکه ارتش روسیه، کارکنان سفارت این کشور را از سرزمین‌های اشغالی خارج کرده است.

این شبکه‌ها مدعی شدند که در ۲۴ ساعت گذشته سه پرواز برای تخلیه اتباع روسیه در اسرائیل انجام گرفته است.

این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد هیچ‌یک از منابع معتبر خبری، از جمله رسانه‌های رسمی روسیه، چنین خبری را منتشر نکرده‌اند و به نظر می‌رسد که ادعای تخلیه سفارت این کشور در اسرائیل صحت ندارد.

برخی شبکه‌های اجتماعی، تخلیه ادعایی سفارت روسیه را به احتمال حمله رژیم صهیونیستی به حزب‌الله لبنان مرتبط دانسته بودند.