ترامپ فرمان خروج از ۶۶ نهاد بین المللی را امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا فرمان ریاستجمهوریای را امضا کرده است که بر اساس آن، دستور خروج ایالات متحده از ۶۶ سازمان بینالمللی که به ادعای این نهاد "دیگر در خدمت منافع این کشور نیستند" صادر میشود.
ترامپ سال گذشته (۶ بهمن ماه) و بلافاصله بعد از استقرار در کاخ سفید، چندین فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس دو فرمان اجرایی، آمریکا مجدداً از توافقهای پاریس و سازمان بهداشت جهانی خارج شد.
توضیحات روبیو درباره خروج آمریکا از ۶۶ سازمان بین المللی
مارکو روبیو، وزیر امورخارجه آمریکا در توضیح خروج این کشور از ۶۶ سازمان بین المللی گفت که این اقدام ترامپ بهعنوان بخشی از بازبینی دولت درباره نهادهای بینالمللی ناکارآمد انجام شده است.
روبیو مدعی شد: فهمیدیم نهادهایی که از آنها خارج شدیم تحت نفوذ منافع طرفهایی قرار دارند که میکوشند دستورکارهای خود را به بهای منافع ما پیش ببرند.
وی ادعا کرد: رئیسجمهور ترامپ تأکید دارد که دیگر هدر دادن پول مردم آمریکا برای نهادهایی که از آنها خارج شدهایم، قابل قبول نیست.
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