خشم مسئولان آمریکایی از جدیدترین اقدام «ترامپ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پولیتیکو به نقل از مسئولان دفاعی کنونی و سابق آمریکا گزارش داد که مسئولان پنتاگون از اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در خصوص تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ خشمگین هستند.

در این گزارش آمده است، این اقدام ممکن است میلیاردها دلار هزینه برای تغییر ساختاری به دنبال داشته باشد که هرگز در حل و فصل چالش‌های مبرم نقشی نخواهد داشت.

در این گزارش تاکید شده است، این تصمیم هیچ تأثیر قابل توجهی بر حساب و کتاب‌های روسیه یا چین نخواهد گذاشت. دشمنان ما از این اقدام برای به ارائه چهره جنگ طلبانه از ما استفاده خواهند کرد.

شب گذشته دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با صدور فرمان اجرایی دستور داد نام وزارت دفاع ایالات متحده به «وزارت جنگ» تغییر یابد.

وی مدعی شد که این تصمیم حامل پیامی از «قدرت و پیروزی» است.