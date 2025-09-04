  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲:۲۳

ترامپ روز جمعه فرمان اجرایی تغییر نام وزارت دفاع را امضاء می‌کند

ترامپ روز جمعه فرمان اجرایی تغییر نام وزارت دفاع را امضاء می‌کند

رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه فرمان اجرایی تغییر نام وزارت دفاع این کشور به وزارت جنگ را امضاء می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه فرمان اجرایی تغییر اسم وزارت دفاع این کشور به وزارت جنگ را امضا می‌کند.

وال استریت ژورنال چند روز قبل به نقل از یک مقام در کاخ سفید گزارش داد: دولت آمریکا به دنبال پیشبرد طرح‌هایی است تا نام وزارت دفاع را به وزارت جنگ تغییر دهد.

ترامپ پس از گذشت ۷۸ سال، با طرح تغییر نام از دفاع به جنگ، در پی رساندن پیام قدرت، هجوم و بازگشت به دوران پیروزی‌های بزرگ نظامی آمریکا است.

او وزارت جنگ را سمبل رویکرد قوی و تهاجمی در حوزه امنیت ملی و رویارویی با اندیشه‌های نیهیلیستی و روشنفکر مآب در سیاست خارجی می‌داند.

کد خبر 6580029

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ۰۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۴
      0 0
      پاسخ
      اسمتو برزو بذاری قوی میشی !!؟

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها