ایلالی: متعرضین به فرمانداری و دادگستری سملقان مشمول مجازات سنگین است

سیدجواد ایلالی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمله اغتشاشگران به فرمانداری شهرستان سملقان، دادگستری و تعدادی از اماکن خصوصی و مغازههای مردم اظهار کرد: قانون برای اینگونه اقدامات مجازاتهای سنگین در نظر گرفته و خسارتهای واردشده به اموال عمومی و خصوصی باید جبران شود.
دادستان مرکز خراسان شمالی افزود: متأسفانه برخی از عاملان این اقدامات، به دلیل نبود نظارت کافی خانوادهها بر رفتار فرزندانشان، وارد مسیرهای نادرست شدهاند و به نوعی رها شدهاند؛ به همین دلیل به خانوادهها هشدار میدهیم نسبت به رفتار فرزندان خود حساس و مراقب باشند تا از هرگونه تعرض به امنیت مردم و جامعه جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: امنیت مردم، اماکن دولتی و اموال عمومی و خصوصی خط قرمز قانون و قوه قضائیه است و هیچگونه تعرضی به آن بدون پاسخ قانونی باقی نخواهد ماند.
ایلالی تصریح کرد: عاملان این اقدامات علاوه بر تحمل مجازاتهای کیفری، مکلف به جبران خسارتهای واردشده به مردم و دولت هستند و دستگاه قضائی با جدیت این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
دادستان مرکز خراسان شمالی ادامه داد: این اقدامات با هدف برهم زدن نظم، امنیت و آرامش عمومی انجام شده و هرگونه بینظمی، تخریب و تعرض به اموال عمومی و خصوصی با برخورد قاطع قانونی مواجه میشود.
وی در پایان از مردم خواست با حفظ هوشیاری و اتحاد، در صیانت از امنیت و آرامش جامعه همکاری لازم را با دستگاه قضائی داشته باشند و در شناسایی و معرفی عاملان این اقدامات، همراهی کنند.
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