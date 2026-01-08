حجت‌الاسلام جلیل محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجتماع عظیم مردم بجنورد در محکومیت اقدامات اغتشاشگران و هتک حرمت قرآن کریم، ساعت ۱۰ صبح روز جمعه در میدان شهید برگزار می‌شود.

وی افزود: مردم غیور خراسان شمالی با حضور پرشور خود در این اجتماع، اعتراضشان را نسبت به هتک حرمت قرآن کریم و اقدامات خرابکارانه اغتشاشگران اعلام خواهند کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی ادامه داد: حضور گسترده مردم در اجتماع محکومیت اغتشاشات و هتک حرمت قرآن کریم، نماد اتحاد، بصیرت و پایبندی به ارزش‌های دینی و ملی است و نشان می‌دهد که هیچ تهدیدی نمی‌تواند اراده ملت ایران را در دفاع از مقدسات و هویت دینی جامعه تضعیف کند.

محمدی تصریح کرد: این حرکت مردمی پیام روشنی برای افرادی دارد که با اقدامات خشونت‌آمیز و تخریب اموال عمومی و فرهنگی، به دنبال برهم زدن نظم و آرامش جامعه هستند.

وی در پایان از همه اقشار مردم دعوت کرد تا با حضور گسترده در اجتماع محکومیت اغتشاشات و هتک حرمت قرآن کریم، عزم راسخ خود را در دفاع از ارزش‌های دینی و فرهنگی کشور به نمایش بگذارند.