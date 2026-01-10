  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۰ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۳۷

خسارات گسترده اغتشاشگران در کرمانشاه

خسارات گسترده اغتشاشگران در کرمانشاه

کرمانشاه - دادستان عمومی و انقلاب این استان از اقدامات خرابکارانه اغتشاشگران طی چند روز گذشته خبر داد.

حمیدرضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات خرابکارانه اغتشاشگران در استان کرمانشاه طی چند روز گذشته، اظهار کرد: اغتشاشگران و آشوبگران با حمله به اماکن عمومی و دولتی، خسارات قابل توجهی به این اماکن وارد کرده‌اند.

وی با تأکید بر گسترش دامنه اقدامات خرابکارانه، افزود: این اغتشاشگران نه‌تنها به اموال عمومی و دولتی بلکه به اموال شخصی شهروندان نیز آسیب‌های جدی وارد کرده و خسارات فراوانی را به بار آورده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با اشاره به تلاش‌های نیروهای انتظامی و امنیتی در جهت برقراری امنیت در استان، گفت: متأسفانه طی چند روز اخیر، ۶ نفر از حافظان امنیت در سطح استان توسط اغتشاشگران به شهادت رسیده‌اند.

کریمی با تأکید بر جدیت دستگاه قضائی در پیگرد عاملان اغتشاش، عنوان کرد: دستورات قضائی برای شناسایی و دستگیری تمامی اغتشاشگران صادر شده و در رسیدگی به پرونده آن‌ها هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد شد و مطابق با قوانین و مقررات با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد.

وی در پایان افزود: طی روزهای اخیر، تعدادی از لیدرهای اصلی و عوامل اصلی آشوب در سطح استان شناسایی و دستگیر شده‌اند و روند بررسی پرونده آن‌ها در حال انجام است.

کد مطلب 6718601

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها