خسارات گسترده اغتشاشگران در کرمانشاه

حمیدرضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات خرابکارانه اغتشاشگران در استان کرمانشاه طی چند روز گذشته، اظهار کرد: اغتشاشگران و آشوبگران با حمله به اماکن عمومی و دولتی، خسارات قابل توجهی به این اماکن وارد کرده‌اند.

وی با تأکید بر گسترش دامنه اقدامات خرابکارانه، افزود: این اغتشاشگران نه‌تنها به اموال عمومی و دولتی بلکه به اموال شخصی شهروندان نیز آسیب‌های جدی وارد کرده و خسارات فراوانی را به بار آورده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با اشاره به تلاش‌های نیروهای انتظامی و امنیتی در جهت برقراری امنیت در استان، گفت: متأسفانه طی چند روز اخیر، ۶ نفر از حافظان امنیت در سطح استان توسط اغتشاشگران به شهادت رسیده‌اند.

کریمی با تأکید بر جدیت دستگاه قضائی در پیگرد عاملان اغتشاش، عنوان کرد: دستورات قضائی برای شناسایی و دستگیری تمامی اغتشاشگران صادر شده و در رسیدگی به پرونده آن‌ها هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد شد و مطابق با قوانین و مقررات با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد.

وی در پایان افزود: طی روزهای اخیر، تعدادی از لیدرهای اصلی و عوامل اصلی آشوب در سطح استان شناسایی و دستگیر شده‌اند و روند بررسی پرونده آن‌ها در حال انجام است.