به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری شامگاه پنجشنبه در اجتماع دانشجویان و مردم ولایتمدار شهرستان بجنورد در محکومیت اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم و مساجد که در مسجد امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به تحولات تاریخی ایران و منطقه، بر ضرورت هوشیاری مردم، مطالبهگری صحیح و پرهیز از اغتشاش و فتنه تأکید کرد.
وی با مرور بخشی از تاریخ معاصر ایران، به وقایع مربوط به دوران پهلوی اشاره کرد و گفت: روی کار آمدن محمدرضا پهلوی با اراده و حمایت قدرتهای خارجی صورت گرفت و کشور در آن دوران بارها دچار تحقیر، اشغال و قحطی شد؛ بهگونهای که در جریان اشغال ایران توسط متفقین، میلیونها نفر بر اثر گرسنگی جان خود را از دست دادند و استقلال کشور بهشدت آسیب دید.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی با اشاره به تبعید رضاخان افزود: تحقیر یک پادشاه تا آنجا پیش رفت که حتی درباره سرنوشت شخصیاش نیز اختیار نداشت و ماهها در کشتی، بدون تعیین تکلیف، سرگردان بود؛ این نتیجه وابستگی به بیگانگان است.
وی همچنین با اشاره به تحولات منطقهای و تاریخ امپراتوری عثمانی اظهار ک د: با وجود گستردگی و قدرت عثمانی، این امپراتوری در نهایت فروپاشید و نشان داد که قدرت نظامی بدون مشروعیت و حمایت مردمی پایدار نخواهد ماند.
به گفته وی، صهیونیستها نیز در دوره عثمانی نتوانستند به اهداف خود دست یابند، اما پس از تضعیف جهان اسلام، زمینه نفوذ آنها فراهم شد.
حجتالاسلام نوری با تأکید بر لزوم وحدت و همدلی در جامعه تصریح کرد: ما مشکلاتی داریم، اما راهحل آن اغتشاش و ناامنی نیست، باید با کمک به یکدیگر و مطالبهگری درست و آگاهانه، مسیر اصلاح را دنبال کنیم، نه اینکه به دشمن فرصت سوءاستفاده بدهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به فتنهگری فرهنگی اشاره کرد و گفت: در تاریخ اسلام، حتی در زمان امیرالمؤمنین علی (ع)، برخی شکستها ناشی از ضعف بصیرت یاران و جنگ نرم و فرهنگی دشمنان بوده است و امروز نیز برخی با ظاهری موجه، اما با هدف تخریب ذهن مردم وارد میدان میشوند.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی با تأکید بر جایگاه ارزشهای دینی و انقلابی بیان کرد: پرچم امام حسین (ع) و پرچم جمهوری اسلامی، نماد ایستادگی در برابر ظلم و غفلت است و جوانان ما باید با آگاهی، اجازه ندهند دشمنان از احساسات و ناآگاهی آنها سوءاستفاده کنند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با افزایش بصیرت عمومی، دعا، همبستگی اجتماعی و پایبندی به اصول اسلامی، جامعه از فتنهها عبور کرده و مسیر پیشرفت و عزت کشور ادامه یابد.
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