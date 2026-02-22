ایلالی: تعطیلی واحدهای تولیدی در خراسان شمالی پذیرفتنی نیست

سید جواد ایلالی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیچ واحد تولیدی نباید تعطیل شود و هیچ کارگری نباید بیکار بماند و این سیاست بهصورت جدی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان دنبال میشود.
دادستان بجنورد افزود: حتی در صورت تشکیل پرونده قضایی، صدور حکم یا انتقال مالکیت، تلاش میشود فعالیت واحد تولیدی متوقف نشود و در صورت تعطیلی، احیای آن در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به پیگیریها در دو بخش ستادی و میدانی گفت: با این رویکرد از تعطیلی بسیاری از واحدها جلوگیری شده و برخی واحدها نیز به چرخه تولید بازگشتهاند.
ایلالی با تأکید بر رسیدگی به مشکلات بانکی واحدهای تولیدی افزود: در مواردی که بدهی معوق میتواند منجر به تعطیلی شود، به بانکها برای اعطای مهلت و مساعدت تأکید شده است.
وی در پایان گفت: فعال بودن واحدهای تولیدی نقش مهمی در کاهش بیکاری و آسیبهای اجتماعی دارد و دستگاه قضا در کنار تولیدکنندگان خواهد بود.
