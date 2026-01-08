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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۰۷

قرارگاه مساجد خراسان شمالی: هتک حرمت به مسجد و توهین به قرآن محکوم است

قرارگاه مساجد خراسان شمالی: هتک حرمت به مسجد و توهین به قرآن محکوم است

بجنورد- قرارگاه استانی مساجد خراسان شمالی در بیانیه‌ای اقدام به هتک حرمت برخی مساجد و توهین به قرآن و کتب ادعیه در مرکز استان را شدیداً محکوم و خواستار برخورد قانونی با عوامل این اقدام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قرارگاه استانی مساجد خراسان شمالی، مرکز رسیدگی به امور مساجد و ائمه جماعات و هیئت‌امنای مساجد استان در بیانیه‌ای ضمن استناد به آیه قرآن (بقره/۱۱۴) اقدام اخیر مبنی بر ممانعت از یادآوری نام خدا در مساجد و هتک حرمت قرآنی و برخی اماکن مقدس دینی را شدیداً مردود دانستند.

در این بیانیه آمده است که مساجد به‌عنوان کانون‌های دین، معنویت، بصیرت و مرکز مهم فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، نقشی اساسی در حفظ انسجام و همدلی جامعه ایفا می‌کنند و هر گونه تعرض به جایگاه مقدس مساجد و قرآن را خیانت به ارزش‌های دینی و اجتماعی تلقی می‌کنند.

در ادامه بیانیه از مراجع قضائی و نظامی خواسته شده است که ضمن رسیدگی فوری، با این عوامل خبیث به‌صورت قانونی، قاطع و سریع برخورد نمایند تا فضای امنیت و قداست اماکن دینی بازگردانده شود.

این بیانیه که از سوی قرارگاه استانی مساجد خراسان شمالی، مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان شمالی و ائمه جماعات و هیئت‌امنای مساجد استان منتشر شده، بر ضرورت حفظ حرمت مساجد و تداوم برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در فضای امن و محترم تأکید کرده است.

یادآور می‌شود چهارشنبه برخی اغتشاشگران به یکی از مساجد بجنورد خساراتی وارد کردند و یکی از مراکز عرضه کالاهای فرهنگی و مذهبی را نیز به آتش کشیدند.

کد مطلب 6717378

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