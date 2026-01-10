استمرار بارش برف و باران در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نشمیل احمدیانی اظهار کرد: بارش برف و باران که از عصر جمعه وارد کردستان شد تا روز یکشنبه ادامه دارد.
وی افزود: با خروج سامانه بارشی دما کاهش مییابد و کاهش دما در کردستان سه روز استمرار دارد.
وی خاطر نشان کرد: براساس آخرین بررسیهای انجام شده تا این لحظه میزان بارش برف و باران در بانه ۱۹ میلیمتر، در سلین ۱۸ میلیمتر، مریوان ۱۷ میلیمتر، سروآباد ۱۵ میلیمتر و باغان ۱۰ میلیمتر بوده است.
کارشناس هواشناسی استان کردستان میزان بارش باران و برف در سایر نقاط استان را سه تا پنج میلیمتر اعلام کرد و یادآور شد؛ در بخشی از نقاط شرقی کردستان از جمله قروه و بیجار نیز بارشهای پراکنده در ایستگاههای هواشناسی به ثبت رسیده است.
احمدیانی همچنین از ورود سامانه بارشی جدید از روز دوشنبه در استان خبر داد و اضافه کرد: این سامانه بارشی ضعیف از دوشنبه وارد استان میشود و تا روز چهارشنبه ادامه دارد.
