سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان‌دهنده نفوذ یک سامانه سرد و بارشی به استان است که پیامد آن وزش باد نسبتاً شدید و موقتی، رگبار باران گاهی همراه با رعدوبرق، کاهش محسوس دما و در ارتفاعات و مناطق کوهستانی بارش برف خواهد بود.

وی افزود: این سامانه بارشی تا بامداد روز جمعه در استان فعال است و پس از آن، از صبح جمعه تا روز یک‌شنبه، استقرار جوی پایدار در گلستان پیش‌بینی می‌شود که با روند تدریجی افزایش دما همراه خواهد بود.

ملاحی با اشاره به مجموع بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان گفت: بر اساس داده‌های ثبت‌شده از تاریخ ۱۴ بهمن تا ساعت ۹:۳۰ صبح ۱۵ بهمن، بیشترین میزان بارش در شهرستان آق‌قلا ثبت شده که ایستگاه «کرد» با ۱۰ میلی‌متر در صدر قرار دارد.

وی ادامه داد: پس از آق‌قلا، ایستگاه «سیاه‌رودبار» در شهرستان علی‌آبادکتول با ۹.۵ میلی‌متر و «نوده ملک» گرگان با ۹ میلی‌متر بیشترین بارش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

کارشناس هواشناسی گلستان اضافه کرد: همچنین در گرگان، ایستگاه ناهارخوران با ۸.۱ میلی‌متر و در علی‌آبادکتول، ایستگاه شیرین‌آباد با ۸.۵ میلی‌متر بارش قابل توجهی را ثبت کرده‌اند که نشان‌دهنده تمرکز بارش‌ها در نواحی مرکزی و کوهپایه‌ای استان است.

ملاحی با تأکید بر لزوم توجه به هشدارهای هواشناسی خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش دما، لغزندگی جاده‌ها و احتمال بارش برف در ارتفاعات، از شهروندان و به‌ویژه رانندگان خواسته می‌شود نکات ایمنی را رعایت کرده و از ترددهای غیرضروری در محورهای کوهستانی خودداری کنند.