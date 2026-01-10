برای حفظ انقلاب باید دست اجانب و عمّال داخلی آنان قطع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) پیرامون حوادث اخیر کشور به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
و مکروا و مکرالله والله خیرالماکرین
ملت فهیم و غیور ایران
همانطور که ملاحظه نمودیم، دشمن سفاک و خونآشام آمریکا و اسرائیل به دنبال شکست در جنگ ۱۲ روزه، نقشه خود را بر اغتشاش و برهمزدن امنیت داخلی کشور و به هرجومرج کشاندن ایران متمرکز نموده، مسئولین پلید و غاصب اسرائیل با صراحت گفتهاند که ما در ایران مأموران آموزشدیده داریم.
دشمن با سوءاستفاده از اعتراض به حق مردم نسبت به گرانی افسارگسیخته، شروع به تخریب اموال عمومی و حمله به مراکز نظامی و انتظامی و آتشزدن خانه خدا مسجد، نموده است.
بر همه روشن است که ایرانی حتی اگر مسلمان هم نباشد، مسجد را آتش نمیزند؛ کسانی که اقدام به چنین عملی نمودهاند، با دستور اربابان خود بهعنوان مزدور بیگانه عمل نمودهاند.
دشمن خبیث بداند ملت ایران تحت هیچ شرایطی از آرمانهای انقلاب و جمهوری اسلامی و دفاع از میهن خود دست نخواهد کشید.
انقلاب اسلامی ثمره خون صدها هزار شهید و ناموس این ملت است و جوانان و مردم با همهی وجود از آن دفاع خواهند کرد، البته لازم است مسئولین مطالبات به حق مردم را موردتوجه قرار دهند و مردم عزیز را بر فشار مسائل اقتصادی قرار ندهند.
این مردم گرفتاریها و بحرانها به شرایط بسیار سخت را برایخدا و اسلام تحمل نمودهاند و دیگر روا نیست با بیتدبیریها به این ملت صدمه وارد سازند.
توصیه اینجانب به ملت عزیز ایران آن است که مراقب باشند صف خود را از صف آشوبگران جدا نمایند.
تردیدی نیست کسانی که به دنبال آتشزدن و تخریب هستند، در مقابل اسلام و خدا و قرآن کریم ایستادهاند و باید با شدت با آنان مقابله شود.
امروز همه باید با هدایتهای رهبر معظم انقلاب و مطالبه اصلاح امور معیشتی، به دنبال حفظ انقلاب و تمامیت ارضی کشور و استقلال و امنیت ایران باشیم و دست اجانب و عمّال داخلی آنان را قطع نمائیم.
ان شا الله در این مرحله هم ملت عظیمالشأن ایران پاسخ محکمی به دشمنان خواهند داد.
والسلام علی من اتبع الهدی
محمدجواد فاضل لنکرانی
۱۹ دی ۱۴۰۴
نظر شما