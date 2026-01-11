دعوت حزب اعتدال و توسعه از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ دی ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب اعتدال و توسعه با صدور بیانیه ای از آحاد مردم ایران برای حضور در راهپیمایی همبستگی ملی دعوت کرد و افزود: حوادث و اقدامات تروریستی روزهای اخیر که توسط عده‌ای محدود از آشوبگران اغفال شده و همچنین عُمال وطن فروش رژیم «ضدایران» صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا که بی پرده و آشکارا هدایت آشوب و برنامه ریزی‌های خبیثانه و مداخله جویانه خود علیه ایران و ملت ایران را جار زدند، از سویی فرصت اعتراض قانونی و مسالمت آمیز بخشی از جمهور دغدغه‌مند و مطالبه گر به وضعیت اقتصادی کشور را دستخوش انحراف نمود و از سوی دیگر با وارد ساختن ضربات غیر قابل بخشش به امنیت کشور، ویرانی، تخریب اموال عمومی و رعب و وحشت در بخش هایی از کشور عزیزمان ایران را رقم زد.

در این بیانیه آمده است: تأکید می‌نمایبم که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با درایت، تأمل و سعه صدر تحسین برانگیز، صدای اعتراضات مردم را شنیده و در پی اصلاحات در فرایندهای اقتصادی برآمده بود، اما بیگانگان که همواره بر دشمنی آشکار و انحراف اعتراض مردمی تأکید می‌ورزند و در «رویای جنگ داخلی ایران» به سر می برند مطابق گذشته، فرصت مطالبه گری مسالمت آمیز مردمی و اصلاحات را ربودند.

این بیانیه می افزاید: در راستای حفظ امنیت کشور و پیشگیری از هرگونه تخریب اموال عمومی و حفظ جان شهروندان ضروری است از یکسو نیروی‌های نظامی و انتظامی با حضوری موثر و گسترده بازدارندگی در مقابل آشوبگران معاند را حفظ و از سوی دیگر دستگاه های اطلاعاتی در پی فعالیت‌های مستمر و سازنده، شبکه‌های تروریستی و عمال اجانب را رصد و منهدم نمایند.

حزب اعتدال و توسعه در این بیانیه ضمن محکوم نمودن حوادث اخیر و تحسین تدابیر و اقدامات موثر حاکمیت، دولت و نیروهای حافظ امنیت کشور از آحاد ملت ایران دعوت کرد تا با حضور گسترده خود در خیزش عظیم ملت یکپارچه ایران علیه عناصر تخریبگر و تروریست های مسلح وابسته به آمریکا و رژیم صهیونی، که روز دوشنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۴ در سراسر کشور برگزار می‌شود باری دیگر به دشمنان ملک و مملکت تأکید نمایند که «ایران عزیز صحنه توسعه طلبی‌های اجانب و عمّال آنان نخواهد بود.

در بیانیه جهاد دانشگاهی نیز آمده است: اینک که روند حوادث و اغتشاشات اخیر و اخبار و اطلاعات منتشره از سوی نهادهای مسئول، بیانگر برنامه‌ریزی چند ماهه آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل و دشمنان ایران عزیز برای ایجاد آشوب از طریق اقدامات تروریستی، تخریب اموال و اماکن عمومی، آتش‌زدن مساجد و اماکن مذهبی و مراکز درمانی، مغازه‌ها و محل کسب مردم و کشتار وحشیانه نیروهای خدمتگزار و مدافع امنیت کشور است، بر همگان فرض می‌دانیم که با حضوری پرشور و توأم با آگاهی و بصیرت در راهپیمایی مردمی ۲۲ دی‌ماه، نقشه بدخواهان و دشمنان قسم‌خورده‌ی این ملت و سرزمین مقدس ایران را نقش بر آب کنند.

این بیانیه می افزاید: جهاد دانشگاهی در این برهه حساس و خطیر، ضمن تاکید ویژه بر ضرورت توجه و تدبیر فوری دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط به مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم، از همه اقشار و به‌ویژه دانشگاهیان و دانشجویان عزیز دعوت به عمل می‌آورد که با شرکت در راهپیمایی محکومیت اغتشاشات و حوادث اخیر، یک‌بار دیگر ایستادگی، وحدت، دشمن‌شناسی و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.

در این بیانیه آمده است: در پایان ضمن تاکید بر توجه به رهنمودهای اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در رسیدگی به اعتراضات مردم و بازاریان در حوزه‌های اقتصادی و تقدیر از زحمات و اقدامات دولت خدمتگزار برای کاهش و رفع مشکلات معیشتی در جهت تحقق ثبات اقتصادی، انتظار داریم با به‌کارگیری همه ظرفیت‌های علمی و کارشناسی کشور و اتخاذ تدابیر هوشمندانه از سوی ریاست‌جمهوری و دولتمردان، شاهد به ثمر نشستن این زحمات در جهت ارتقاء وضعیت معیشتی و کسب‌وکار مردم و رضایت‌مندی آحاد جامعه در این برهه حساس باشیم.