به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست تخصصی پایش طرح‌های حمایتی مسکن با اشاره به اینکه گروه‌های هدف تأمین مسکن نیروهای مسلح در زمره اقشار متوسط جامعه قرار دارند، گفت: تمامی حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در طرح‌های حمایتی مسکن، طرح‌های تأمین مسکن در استطاعت برای کارکنان فاقد مسکن نیروهای مسلح را نیز در بر می‌گیرد.

وی با تأکید بر لزوم همراهی استان‌ها در این زمینه افزود: مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها موظف‌اند حداکثر همکاری را برای رفع مشکلات مسکن کارکنان نیروهای مسلح داشته باشند و در هر استانی که نیروهای مسلح آمادگی اجرای طرح‌های مسکن در استطاعت و احداث منازل سازمانی را دارند، این موضوع با اولویت بالا در دستور کار قرار گرفته و نسبت به تأمین زمین اقدام شود.

طاهرخانی با اشاره به شکل‌گیری تعاملات مؤثر میان قرارگاه مسکن نیروهای مسلح و وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: تأمین مسکن در استطاعت برای این افراد می‌تواند به مدیریت بازار اجاره و کاهش تقاضا در بازار اجاره مسکن کلانشهرها و شهرهای بزرگ کمک کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین بر ضرورت تسریع در فرآیند تأمین زمین برای ساخت واحدهای مسکونی در استطاعت و مساکن سازمانی به‌منظور اسکان کارکنان فاقد مسکن شاغل در نیروهای مسلح کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه حل مشکل مسکن صرفاً از مسیر خانه‌سازی غیر هدفمند امکان‌پذیر نیست، گفت: تأمین مسکن در استطاعت برای خانوارها باید به‌صورت هدفمند برنامه‌ریزی شود. با توجه به سطح قیمت مسکن و وضعیت درآمدی خانوارها، حل مسئله مسکن در کلانشهرها و شهرهای بزرگ صرفاً از مسیر مسکن ملکی میسر نخواهد بود و سیاست استیجار عمومی باید به‌طور جدی دنبال شود.

طاهرخانی در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده در طرح استیجار عمومی اظهار کرد: در این طرح، دو گام مهم پیش‌بینی شده است؛ در گام نخست، تا پایان سال جاری تأمین ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری در سراسر کشور از طریق مکانیزم معاوضه و تهاتر منابع، اراضی و املاک عملیاتی می‌شود و در گام دوم، ساخت و عرضه مسکن استیجاری از طریق واگذاری اراضی دولتی و بهره‌گیری از مشوق‌ها برای بخش خصوصی و عمومی غیردولتی دنبال خواهد شد. ‌