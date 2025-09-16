به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس میگوید که این کشور و روسیه در رزمایش مشترکشان، موشکهای هستهای تاکتیکی و همچنین «اورشنیک» مسکو را آزمایش خواهند کرد.
روسیه برای نخستین بار پارسال در جنگ اوکراین از موشکهای اورشنیک استفاده کرد. رزمایش مشترک پنج روزه مینسک و مسکو با اسم رمز «زاپاد» که از ۱۲ سپتامبر آغاز شده است، امروز به پایان میرسد. هدف از این رزمایش نمایش قدرت با هدف آزمایش آمادگی رزمی دو کشور توصیف شده است.
این رزمایشها که تحلیلگران نظامی غربی هدف آن را هراساندن اروپا عنوان کردهاند، چند روز پس از آن برگزار میشود که لهستان و نیروهای ناتو از سرنگونی پهپادهایی که به گفته آنها متعلق به روسیه است، بر فراز حریم هوایی لهستان خبر دادند. در پی این حادثه، ورشو مرز خود با بلاروس را به طور موقت بست.
بلاروس به عنوان متحد نزدیک مسکو، با روسیه، اوکراین و همچنین لهستان، لیتوانی و لتونی که همگی عضو ناتو هستند، مرز مشترک دارد و در خاک خود از تسلیحات هستهای تاکتیکی روسیه میزبانی میکند.
خبرگزاری دولتی بلاروس «بلتا» به نقل از لوکاشنکو نوشت که استفاده از تسلیحات هستهای تاکتیکی روسیه در رزمایشهای «زاپاد» کاملاً طبیعی است.
وی تاکید کرد: ما آنجا همه چیز را از سلاحهای متعارف کوچک تا کلاهکهای هستهای تمرین میکنیم. آنها (غرب) هم این را میدانند و ما چیزی را مخفی نمیکنیم. بار دیگر میگویم، ما باید بتوانیم چنین آزمایشهایی داشته باشیم در غیر این صورت، استقرار این تسلیحات در خاک بلاروس دلیلی ندارد. با این حال، به هیچ وجه قصد تهدید هیچ کسی را نداریم.
وزارت دفاع بلاروس در بیانیهای استفاده از تسلیحات هستهای تاکتیکی به همراه شلیک موشکهای بالستیک میانبرد اورشنیک که روسیه ۲۱ نوامبر پارسال از آنها علیه اوکراین استفاده کرد را تأیید کرده است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پارسال گفت که روسیه احتمالاً تا نیمه دوم سال ۲۰۲۵، موشکهای اورشنیک را در خاک بلاروس مستقر خواهد کرد. این موشکها قابل رهگیری نیستند.
به ادعای رویترز، لوکاشنکو که دائماً با پوتین در تماس است، در فوریه ۲۰۲۲ به مسکو اجازه داد تا از خاک بلاروس برای ورود به اوکراین استفاده کند اما نیروهای مینسک را در نبرد مشارکت نداده است.
در سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در تلاش برای نزدیک شدن به بلاروس است و هفته گذشته در ازای آزادی ۵۲ زندانی شامل مخالفان سیاسی لوکاشنکو، برخی از تحریمهای مینسک را تسهیل کرد.
همچنین، افسران ارتش آمریکا دیروز نظارهگر بخشی از رزمایش «زاپاد» بودند؛ نشانهای که شاید بر گرم شدن روابط بین واشنگتن و مینسک دلالت داشته باشد.
