قاسم زاده: اغتشاشگران ۵ هزارمیلیارد به امکانات عمومی اصفهان خسارت زدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسم زاده اظهار کرد: این آسیبها شامل خسارت به امکانات عمومی چون ایستگاههای اتوبوس، علائم راهنمایی و اتوبوسهای شهری است.
وی ادامه داد: در طول زمان یاد شده پنج دستگاه اتوبوس به دست آشوبگران به آتش کشیده شد که قیمت کارخانه کنونی هر کدام از آنها ۲۵۰ میلیارد ریال است.
شهردار اصفهان افزود: آسیب رسانی به سیستمهای هوشمند حمل و نقل شهری اصفهان و همچنین اختلال و قطع شدن فیبرنوری باعث ایجاد مشکلاتی برای حمل و نقل شهروندان شده است.
وی اظهار کرد: همچنین اختلال در شبکه هوشمند حمل و نقل شهر و خارج شدن آن از مدار بهره برداری، مردم اصفهان را دچار دردسرهای ترافیکی زیادی کرده است.
قاسم زاده تاکید کرد: هزینه نگهداری شهر از جیب تکتک شهروندان در قالب عوارض تأمین میشود و آسیب به امکانات عمومی در حقیقت ضرر به اقتصاد شهر و مردم است.
نظر شما