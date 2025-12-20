به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمزاده با اشاره به اینکه بارشهای اخیر باران و برف در شهر، موجب شادی و نشاط شهروندان شده است، اظهار کرد: امیدواریم بارشهای بعدی نیز با برکت برای اصفهان همراه باشد.
وی با اشاره به تجارب سالهای گذشته افزود: بارشهای شدید چهار سال پیش موجب بروز مشکلاتی در نقاط آسیبپذیر شهر شد و در سالهای اخیر با شناسایی این نقاط و اجرای برنامههای مدیریت آبهای سطحی، مسائل ناشی از بارش بهتدریج برطرف شده و امسال شهر بدون مشکل اساسی مواجه بوده است.
آمادهباش کامل نیروهای شهرداری اصفهان
شهردار اصفهان تصریح کرد: با پیشبینی بارشها از ۷۲ ساعت قبل، نیروهای شهرداری در آمادهباش کامل قرار گرفتند و حدود هزار نفر در هر شیفت بهصورت شبانهروزی خدماترسانی کردند تا اختلالی در حملونقل عمومی و زندگی شهری ایجاد نشود.
وی افزود: در این ایام حتی تصادف شدید ناشی از بارش برف نیز گزارش نشده و مدیریت دقیق حوزه خدمات شهری شامل سازمان خدمات موتوری، آتشنشانی، کنترل و نظارت، امور شهر و اداره بحران، تردد ایمن شهروندان را فراهم کرده است.
احداث ۶۵۰۰ چاه جذبی و هوشمندسازی ۴۰ درصد سپتیکهای شهری
قاسمزاده ادامه داد: اقدامات انجام شده در سه سال گذشته، به ویژه احداث حدود ۶۵۰۰ چاه جذبی در نقاط مستعد آبگرفتگی، لایروبی چاهها و آبراهها، زهکشها و تخلیه سپتیکها، نقش مهمی در کاهش آبگرفتگیها داشته است.
وی افزود: ۴۰ درصد سپتیکهای شهری اکنون هوشمند شده و به محض پر شدن، بهصورت خودکار تخلیه میشوند و سپتیکهایی که به آبراهها متصل نیستند نیز توسط تانکرهای شهرداری مدیریت میشوند.
وی با اشاره به زیرساختهای بتنی و چاههای سپتیک زیرزمین گفت: در نقاطی همچون زیرگذرها که آب تجمع مییابد، جمعآوری و هدایت آبهای روان بهخوبی انجام میشود. این تدابیر موجب شده است که امسال با وجود بارش برف، مشکل اساسی در شهر رخ ندهد و شهروندان بتوانند از شرایط جوی لذت ببرند.
شهردار اصفهان همچنین با اشاره به اعلام وضعیت قرمز هواشناسی در دو هفته گذشته بیان کرد: با توجه به کمبود تجهیزات فنی، ماشینهای برفروب مورد نیاز در کمترین زمان تهیه و تجهیز شدند و از تلاش خستگیناپذیر کارگران حوزههای مختلف خدمات شهری قدردانی کرد.
قاسمزاده با اشاره به اینکه هفته گذشته نخستین ناوگان اتوبوسهای برقی وارد شهر شد، ابراز کرد: در هفته جاری نیز رونمایی از ناوگان جدید و نوسازی شده سازمان خدمات موتوری شهرداری انجام خواهد شد تا خدمات شهری با کیفیت بالاتر و آلایندگی کمتر به شهروندان ارائه شود.
نظر شما