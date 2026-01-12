  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۲ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۳

تساوی دیدار تدارکاتی فولاد و گل‌گهر در کیش

تساوی دیدار تدارکاتی فولاد و گل‌گهر در کیش

کیش- دیدار تدارکاتی دو تیم فوتبال فولاد خوزستان و گل گهر با تساوی بدون گل در کیش به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فولاد و گل‌گهر پس از پایان رقابت‌های نیم فصل نخست لیگ برتر برای حضور پرقدرت در نیم فصل دوم، بازی دوستانه‌ای را به میزبانی کیش برگزار کردند.

در شرایطی که تعدادی از تیم‌های لیگ در کیش به سر می‌برند، فولاد و گل‌گهر نیز در یک بازی دوستانه به مصاف هم رفتند و حاصل تلاش یحیی گل‌محمدی و مهدی تارتار برنده‌ای در بر نداشت و بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

فولاد در هفته نخست از دور برگشت لیگ برتر و در فولاد آرنا باید به مصاف چادرملو اردکان برود.

گل‌گهر نیز در اراک کار سختی را برابر آلومینیوم در پیش خواهد داشت.

کد مطلب 6719613

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها