به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فولاد و گل‌گهر پس از پایان رقابت‌های نیم فصل نخست لیگ برتر برای حضور پرقدرت در نیم فصل دوم، بازی دوستانه‌ای را به میزبانی کیش برگزار کردند.

در شرایطی که تعدادی از تیم‌های لیگ در کیش به سر می‌برند، فولاد و گل‌گهر نیز در یک بازی دوستانه به مصاف هم رفتند و حاصل تلاش یحیی گل‌محمدی و مهدی تارتار برنده‌ای در بر نداشت و بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

فولاد در هفته نخست از دور برگشت لیگ برتر و در فولاد آرنا باید به مصاف چادرملو اردکان برود.

گل‌گهر نیز در اراک کار سختی را برابر آلومینیوم در پیش خواهد داشت.