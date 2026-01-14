به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین ثابتی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۲۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: سوال ما این است که به چه علت طرح استیضاح وزرا اعلام وصول نمی‌شود؟

وی ادامه داد: رئیس مجلس شورای اسلامی اخیراً اعلام کرد که ترجیح ما آن است که خود دولت نسبت به ترمیم کابینه اقدام کند؛ حرف ما این است که شاید دولت خودش این کار را انجام ندهد. چرا جایگاه مجلس روز به روز تشریفاتی‌تر می‌شود تا جایی که گویا زورش به چند وزیر ناکارآمد هم نمی‌رسد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بحث ما برای استیضاح وزرا سیاسی نیست، موید این مسئله آن است که امروز بسیاری از طیف‌های مجلس بر سر ناکارآمدی برخی از وزرا اتفاق نظر دارند. خواسته مردم در راهپیمایی اخیر هم این بود که چرا مجلس وزرایی را که با عملکرد خود باعث گرانی‌ها و اعتراضات اخیر شدند، استیضاح نمی‌کند.

علی نیکزاد که ریاست بخشی از جلسه امروز را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر، گفت: مجلس صدای اعتراض مردم را شنیده و به زودی استیضاح وزرا تعیین تکلیف می‌شود.