۳۶ کیلو حشیش در جاسک کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز پیری اظهار کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان جاسک در ادامه طرح مقابله با قاچاق مواد مخدر و مبارزه بی امان با قاچاقچیان وسودا گران مرگ با انجام کار اطلاعاتی شب گذشته از قصد جابه جایی و انتقال یک محموله مواد مخدر توسط یک قاچاقچی مواد مخدر و سوداگر مرگ مطلع و پیگیری موضوع را بصورت ویژه در دستور کار قرار دادند

فرمانده انتظامی جاسک افزود: ماموران پس از بررسی صحت موضوع با تشکیل تیمی به محل و مسیر تردد احتمالی قاچاقچیان اعزام پس از تعقیب و مراقبت های لازم حین گشت زنی در محور فرعی پرکوه به سمت روستای جگین به راکب یک دستگاه موتور سیکلت در حالی که یک گونی به همراه داشت مشکوک شده و دستور توقف دادند که متهم بدون توجه به دستور پلیس و علائم هشدار دهنده با پرتاب کیسه همراه خود اقدام به فرار کرده و با استفاده از تاریکی هوا متواری شدکه در بازرسی از کیسه به جا مانده از متهم ۳۶ کیلو موادمخدر حشیش کشف و ضبط شد که تلاش ماموران برای شناسایی و دستگیری متهم متواری ادامه دارد.