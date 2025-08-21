بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از پایانه مرزی تمرچین

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در چهارمین روز (پنج شنبه ۳۰ مرداد ماه) سفر نظارتی خود به شمال غرب کشور، از پایانه مرزی تمرچین استان آذربایجان غربی در نقطه صفر مرزی کشورمان بازدید کردند.

مرز تمرچین در ۱۵ کیلومتری غرب پیرانشهر و نقطه مقابل مرز حاج عمران عراق قرار دارد لذا این گذرگاه مرزی برای تردد مسافران و تجارت با اقلیم کردستان عراق اهمیت بالایی دارد.

گذرگاه تمرچین به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، به عنوان یکی از مسیرهای اصلی برای صادرات و واردات کالا شناخته می‌شود و همچنین در ایام اربعین و دیگر مناسبت‌های مذهبی، به عنوان یکی از مسیرهای پرتردد زائران ایرانی به سمت عتبات عالیات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یادآور می‌شود، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جریان بازدید نوار مرزی شمال غرب کشور، از منطقه چشمه ثریا در نقطه صفر مرزی نیز بازدید کردند و مسائل این منطقه را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

چشمه ثریا، یکی از مهم‌ترین سرچشمه‌های رود مرزی ارس به شمار می‌آید و در بین مرز ایران، ترکیه و جمهوری نخجوان قرار دارد و می‌توان گفت حاصل بیش از ۲ هزار چشمه‌ای است که در بستر این منطقه از دل خاک می‌جوشند.

گفتنی است، ابراهیم عزیزی، عباس مقتدایی، اسماعیل کوثری، یعقوب رضازاده، علی خضریان، روح الله نجابت، ابوالفضل ظهره وند، علاءالدین بروجردی و کمال حسین پور در این بازدید حضور داشتند.