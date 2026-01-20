به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر شاهد اعتراضاتی از سوی مردم بخاطر مشکلات اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌ها بودیم. اعتراضاتی که ریشه در مطالبات اقتصادی مردم داشت اما فضاسازی رسانه‌ای و دخالت جریان‌های معاند، سبب شد تا این اعتراض مصادره شده و به اغتشاش و ناامنی کشیده شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در عید مبعث، در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم با تاکید بر اینکه فتنه اخیر یک فتنه آمریکایی بود، فرمودند: ما رئیس‌جمهور آمریکا را به دلیل تلفات، خسارات و تهمتی که به ملت ایران زد، مجرم می‌دانیم.

رهبر انقلاب سطح مداخلات مقام‌های غربی در فتنه‌های قبلی را غالباً محدود به عناصر مطبوعاتی و سیاسیون درجه دوم برشمردند و افزودند: اما خصوصیت فتنه اخیر این بود که شخص رئیس‌جمهور آمریکا، شخصاً در آن دخالت کرد، حرف زد، تهدید کرد و با تشویق فتنه‌گران به آنها پیغام داد که جلو بروید، نترسید و ما از شما حمایت نظامی می‌کنیم.

مستندات رسانه‌ای نقش پررنگ "آمریکا" و "اسرائیل" در اغتشاشات اخیر ایران، با توجه به مواضع مقامات سیاسی و صاحب‌نظران غربی به شرح زیر است:

لارن ویلکرسون، رئیس دفتر وزیر خارجه سابق آمریکا:

«اقدامات موساد، سازمان سیا و ام‌آی۶ در ایران، همگی توسط دونالد ترامپ حمایت می‌شوند.

کاری که آنها در ایران انجام می‌دهند این است که طوری رفتار می‌کنند که انگار شهروند ایرانی هستند و همزمان ایرانیان را (در جریان تجمعات) می‌کشند.»

جفری ساکس، استاد مشهور دانشگاه کلمبیا:

«اعتراضات ایران کاملاً یک نوع جنگ خاص است که سازمان سیا و موساد طی دهه‌های متمادی بارها از آن استفاده کرده‌اند. بنابراین، راهکار آمریکا و اسرائیل کاملاً شناخته شده است.»

روزنامه اسرائیلی جروزالم پست:

«ماموران موساد در اعتراضات ایران حضور دارند.»

مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا:

«سال نو مبارک به همه ایرانیانی که در خیابان‌ها هستند. همچنین به هر مأمور موسادی که در کنارشان قدم می‌زند»

تمیر موراگ، مجری شبکه 14 تلویزیون اسرائیل:

«عناصر خارجی معترضان در ایران را با سلاح گرم مسلح می‌کنند، که این امر عامل صدها مرگ در میان اعضای حکومت است.»

لری جانسون، افسر سابق سازمان سیا:

«هرج و مرج اخیر در ایران یک قیام طبیعی نبود، بلکه یک عملیات اطلاعاتی حساب‌شده سازمان سیا و موساد بود.»

داگلاس مک‌گرگور، سرهنگ بازنشسته ارتش آمریکا:

«اعتراضات در ایران به دلیل مشکلات اقتصادی واقعی آغاز شد، اما سپس به یک عملیات سازمان سیا و موساد تبدیل شد. خرج کردن پول، دادن استارلینک، تحریک معترضین و حتی سوق دادن جمعیت به سمت تیراندازی به پلیس برای تشدید خشونت. همه اینها در نهایت شکست خورد.»

جان مرشایمر، استاد مشهور روابط بین‌الملل:

«آنچه در ایران در حال رخ دادن است، دقیقاً بر اساس کتاب دستورالعمل آمریکا و اسرائیل پیش می‌رود و چند عنصر دارد.

گام اول این است که ما یک کشور را تحریم می‌کنیم، اقتصاد آن را ویران و مردم آن را تنبیه می‌کنیم.

گام دوم این است که در مقطعی تصمیم می‌گیریم اعتراض‌های گسترده را دامن بزنیم و آن‌ها را تغذیه کنیم.

گام سوم در این فرایند، دامن‌زدن به یک کارزار گسترده اطلاعات نادرست است، هدف این است که همه در غرب قانع شوند که این اعتراض‌ها از درون شکل گرفته‌اند.

گام چهارم در این فرایند، ورود ارتش ایالات متحده و احتمالاً ارتش اسرائیل برای ضربه به زیرساخت‌های حیاتی است.»

جان کریاکو، افسر سابق سازمان سیا:

«اسرائیلی‌ها تأیید کرده‌اند که بسیاری از معترضان ایرانی عوامل موساد هستند. آن‌ها در روزنامه‌های اسرائیلی به این موضوع افتخار می‌کنند.»

رئیس جمهور صربستان، الکساندر ووچیچ:

«موساد و سازمان سیا در اعتراضات ایران دخالت می‌کنند و سعی دارند سناریوی کودتای غربی ۱۹۵۳ را تکرار کنند.

من از مردم می‌خواهم که "عملیات آژاکس" و عملیات "همه مردان شاه" را بخوانند و ببینند که چگونه موساد و سازمان سیا دوباره از همان فرمول استفاده می‌کنند.»

حمید دباشی، استاد دانشگاه کلمبیای آمریکا:

«ماموران موساد در میان معترضین ایرانی پنهان شده‌اند.»

کارل نیهاوس، نماینده مجلس آفریقای جنوبی:

«آمریکا، سازمان سیا و موساد به شکل فعالی در حال دامن زدن به اعتراضات در ایران هستند.»

الستر کروک، دیپلمات سابق انگلیسی:

«یک گروه کوچک و بسیار خشن از آشوبگران در ایران توسط سازمان‌های غیردولتی خارجی و سایر نهادهای اطلاعاتی غربی آموزش دیده بودند.

این سازمان‌ها هرج و مرج در ایران را مهندسی کردند تا زمینه را برای مداخله ایالات متحده/اسرائیل فراهم کنند.»