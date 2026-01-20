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۳۰ دی ۱۴۰۴، ۸:۵۷

پرده‌برداری از نقش پنهان دشمن؛ اسناد دخالت آمریکا و اسرائیل در آشوب‌ها

پرده‌برداری از نقش پنهان دشمن؛ اسناد دخالت آمریکا و اسرائیل در آشوب‌ها

فضاسازی رسانه‌ای و دخالت جریان‌های معاند، سبب شد تا اعتراضات به حق مردم به اغتشاش کشیده شود؛ طبق مستندات رسانه‌ای، نقش آمریکا و اسرائیل در اغتشاشات اخیر پررنگ بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر شاهد اعتراضاتی از سوی مردم بخاطر مشکلات اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌ها بودیم. اعتراضاتی که ریشه در مطالبات اقتصادی مردم داشت اما فضاسازی رسانه‌ای و دخالت جریان‌های معاند، سبب شد تا این اعتراض مصادره شده و به اغتشاش و ناامنی کشیده شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در عید مبعث، در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم با تاکید بر اینکه فتنه اخیر یک فتنه آمریکایی بود، فرمودند: ما رئیس‌جمهور آمریکا را به دلیل تلفات، خسارات و تهمتی که به ملت ایران زد، مجرم می‌دانیم.

رهبر انقلاب سطح مداخلات مقام‌های غربی در فتنه‌های قبلی را غالباً محدود به عناصر مطبوعاتی و سیاسیون درجه دوم برشمردند و افزودند: اما خصوصیت فتنه اخیر این بود که شخص رئیس‌جمهور آمریکا، شخصاً در آن دخالت کرد، حرف زد، تهدید کرد و با تشویق فتنه‌گران به آنها پیغام داد که جلو بروید، نترسید و ما از شما حمایت نظامی می‌کنیم.

مستندات رسانه‌ای نقش پررنگ "آمریکا" و "اسرائیل" در اغتشاشات اخیر ایران، با توجه به مواضع مقامات سیاسی و صاحب‌نظران غربی به شرح زیر است:

لارن ویلکرسون، رئیس دفتر وزیر خارجه سابق آمریکا:

«اقدامات موساد، سازمان سیا و ام‌آی۶ در ایران، همگی توسط دونالد ترامپ حمایت می‌شوند.
کاری که آنها در ایران انجام می‌دهند این است که طوری رفتار می‌کنند که انگار شهروند ایرانی هستند و همزمان ایرانیان را (در جریان تجمعات) می‌کشند.»

پرده‌برداری از نقش پنهان؛ اسناد دخالت آمریکا و اسرائیل در آشوب‌ها

جفری ساکس، استاد مشهور دانشگاه کلمبیا:

«اعتراضات ایران کاملاً یک نوع جنگ خاص است که سازمان سیا و موساد طی دهه‌های متمادی بارها از آن استفاده کرده‌اند. بنابراین، راهکار آمریکا و اسرائیل کاملاً شناخته شده است.»

پرده‌برداری از نقش پنهان؛ اسناد دخالت آمریکا و اسرائیل در آشوب‌ها

روزنامه اسرائیلی جروزالم پست:

«ماموران موساد در اعتراضات ایران حضور دارند.»

پرده‌برداری از نقش پنهان؛ اسناد دخالت آمریکا و اسرائیل در آشوب‌ها

مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا:

«سال نو مبارک به همه ایرانیانی که در خیابان‌ها هستند. همچنین به هر مأمور موسادی که در کنارشان قدم می‌زند»

پرده‌برداری از نقش پنهان؛ اسناد دخالت آمریکا و اسرائیل در آشوب‌ها

تمیر موراگ، مجری شبکه 14 تلویزیون اسرائیل:

«عناصر خارجی معترضان در ایران را با سلاح گرم مسلح می‌کنند، که این امر عامل صدها مرگ در میان اعضای حکومت است.»

پرده‌برداری از نقش پنهان؛ اسناد دخالت آمریکا و اسرائیل در آشوب‌ها

لری جانسون، افسر سابق سازمان سیا:

«هرج و مرج اخیر در ایران یک قیام طبیعی نبود، بلکه یک عملیات اطلاعاتی حساب‌شده سازمان سیا و موساد بود.»

پرده‌برداری از نقش پنهان؛ اسناد دخالت آمریکا و اسرائیل در آشوب‌ها

داگلاس مک‌گرگور، سرهنگ بازنشسته ارتش آمریکا:

«اعتراضات در ایران به دلیل مشکلات اقتصادی واقعی آغاز شد، اما سپس به یک عملیات سازمان سیا و موساد تبدیل شد. خرج کردن پول، دادن استارلینک، تحریک معترضین و حتی سوق دادن جمعیت به سمت تیراندازی به پلیس برای تشدید خشونت. همه اینها در نهایت شکست خورد.»

پرده‌برداری از نقش پنهان؛ اسناد دخالت آمریکا و اسرائیل در آشوب‌ها

جان مرشایمر، استاد مشهور روابط بین‌الملل:

«آنچه در ایران در حال رخ دادن است، دقیقاً بر اساس کتاب دستورالعمل آمریکا و اسرائیل پیش می‌رود و چند عنصر دارد.

گام اول این است که ما یک کشور را تحریم می‌کنیم، اقتصاد آن را ویران و مردم آن را تنبیه می‌کنیم.

گام دوم این است که در مقطعی تصمیم می‌گیریم اعتراض‌های گسترده را دامن بزنیم و آن‌ها را تغذیه کنیم.

گام سوم در این فرایند، دامن‌زدن به یک کارزار گسترده اطلاعات نادرست است، هدف این است که همه در غرب قانع شوند که این اعتراض‌ها از درون شکل گرفته‌اند.

گام چهارم در این فرایند، ورود ارتش ایالات متحده و احتمالاً ارتش اسرائیل برای ضربه به زیرساخت‌های حیاتی است.»

پرده‌برداری از نقش پنهان؛ اسناد دخالت آمریکا و اسرائیل در آشوب‌ها

جان کریاکو، افسر سابق سازمان سیا:

«اسرائیلی‌ها تأیید کرده‌اند که بسیاری از معترضان ایرانی عوامل موساد هستند. آن‌ها در روزنامه‌های اسرائیلی به این موضوع افتخار می‌کنند.»

پرده‌برداری از نقش پنهان؛ اسناد دخالت آمریکا و اسرائیل در آشوب‌ها

رئیس جمهور صربستان، الکساندر ووچیچ:

«موساد و سازمان سیا در اعتراضات ایران دخالت می‌کنند و سعی دارند سناریوی کودتای غربی ۱۹۵۳ را تکرار کنند.
من از مردم می‌خواهم که "عملیات آژاکس" و عملیات "همه مردان شاه" را بخوانند و ببینند که چگونه موساد و سازمان سیا دوباره از همان فرمول استفاده می‌کنند.»

پرده‌برداری از نقش پنهان؛ اسناد دخالت آمریکا و اسرائیل در آشوب‌ها

حمید دباشی، استاد دانشگاه کلمبیای آمریکا:

«ماموران موساد در میان معترضین ایرانی پنهان شده‌اند.»

پرده‌برداری از نقش پنهان؛ اسناد دخالت آمریکا و اسرائیل در آشوب‌ها

کارل نیهاوس، نماینده مجلس آفریقای جنوبی:

«آمریکا، سازمان سیا و موساد به شکل فعالی در حال دامن زدن به اعتراضات در ایران هستند.»

پرده‌برداری از نقش پنهان؛ اسناد دخالت آمریکا و اسرائیل در آشوب‌ها

الستر کروک، دیپلمات سابق انگلیسی:

«یک گروه کوچک و بسیار خشن از آشوبگران در ایران توسط سازمان‌های غیردولتی خارجی و سایر نهادهای اطلاعاتی غربی آموزش دیده بودند.
این سازمان‌ها هرج و مرج در ایران را مهندسی کردند تا زمینه را برای مداخله ایالات متحده/اسرائیل فراهم کنند.»

پرده‌برداری از نقش پنهان؛ اسناد دخالت آمریکا و اسرائیل در آشوب‌ها

کد مطلب 6724884
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • مجید ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      38 123
      پاسخ
      طرف خودش داره میگه ما بودیم.اینا باز دنبال سندن
      • ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
        35 6
        پس واقعأ باید به فکر فرو رفت که اینهمه هزینه و پول چرا هدر میره که هر کسی بخودش اجازه میده هرکاری دلش خواست بکنه.معلومه که پولهاوسرمایه مردم هدر میره
    • نمازی ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      17 102
      پاسخ
      واقعا دیدگاه مردم جهان سازمانهای صلح طلب ملل این کشورها باید قربانی زیاده خواهی آمریکا اسراییل شوند چرا درمفاد صلح نامه ها پاییند نیستند قربانی پشت قربانی در غزه لبنان سوریه ایران الان برای حق از دست رفته مردم تمام کشورهای آسیب دیده از استکبار آمریکا اسراییل تهدید کنند و امکان عزل ترامپ نتانیاهو فراهم کنند
    • کلثوم ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      20 140
      پاسخ
      ای خدا لعنت کنه این امریکا را که تو همه کشورا دخالت میکنه الهی ذلیل بشند که بیچاره کردن مردم بدبخت خاورمیانه را ترامپ کله هویجی بی وجدان
    • ۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      28 137
      پاسخ
      ایران باید متقابلا در شهرهای امریکا و اسراییل خرابکاری کند
      • مرتضی ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
        15 86
        چه عجب یک هم نظر پیدا کردیم ... دقیقا باید در شهرهای امریکا و اسراییل این موضوع پیاده بشه ... به نفع چینی ها رو روس ها که شریک باشند چون در صورت بلعیده شدن ایران چیزی از اون ها باقی نمی مونه
      • ایرانِ جان ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
        16 39
        مساله اینجاست که باید دید آنجا هم چنین شکافهای امنیتی وجود دارد که بتوان همزمان در تمام ایالتها خرابکاری کرد؟ این پیش از آنکه یک برنامه ریزی ساختاریافته سراسری میطلبد، مستلزم یک شکاف امنیتیست که بدنه کشوری رو انقدر نفوذ پذیر میکند که از بیرون مردمش، قابل اداره میشوند و میشود آنها را فریب داد و در راستای هدف تخریب مسلح ساخت و آموزش داد!!
    • سادات ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      18 81
      پاسخ
      خدواند لعنتشون کنه برای رسیدن به منافع شخصیشون مردم را سپر بلای خود کردند و در نتیجه این همه خانواده را داغدار کردند و مردم را از کسب و کار انداختند!!!
    • ایرانِ جان ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      19 65
      پاسخ
      مساله اینجاست که مردم باور کردند کار ایرانی نیست و عناصر موساد این تخریب رو رقم زدند ولی مساله اینجاست که این نفوذ موساد بین مردم عادی نمیتونه چنین تخریبی رو رقم بزنه باید نفوذ تا خیلی بالاتر ها رفته باشه که هیچ کس متوجه مقدمات تخریب و اقدامات پیشگیرانه نشده باشه! ما میدانیم کار موساد بوده ولی موساد تا کجا در ایران نفوذ کرده این مساله است!
    • الهام ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      65 7
      پاسخ
      شمارو به هرکی میپرستید یطوری چت جی بی تی رو راه بندازین ما یه دنیا کارها پژوهشی تحلیل داریم که همینطور رو هوا مونده تمام رفرنس ها منابع برنامه ریزی پروژه لیست کارهامون آنالیزها همه از دسترس خارج شده الان دو هفته شده وصل کنید چت چی بی تی رو دیگه
      • ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
        6 19
        فاجعست پژوهش از طریق چت جی بی تی!!!
      • ایرانِ جان ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
        20 1
        دوستی که میگویی فاجعست! لابد نمیدانی که سیستم مالی ایران، به سیستم پرداخت جهانی وصل نیست و تا پیش از این هم پژوهشگر ایرانی نمیتوانست هزینه بپردازد و مقالات و پژوهشهای روز دنیا را مطالعه کند و ایده های خود را عمق ببخشد، و هوش مصنوعی حداقل ابزاری بود که میتونست خلاصه ای از پژوهشهایی که برای ایرانیان قفل بود رو ارائه بده و یکی از کارکردهای مفید ه,ش مصنوعی بود، یا برآیندی از مطالعات و مقالات جهانی در خصوص موضوعی رو بررسی و ارائه کنه.
    • NP ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      14 72
      پاسخ
      و از همه بیشتر خود پهلوی در شبکه مجازی و اینترنشنال و بی بی سی نیوز تا حدی پیش رفتن برای براندازی سقوط که حتی از افرادی که حوزه ی حمل و نقل هم فعالیت داشتند تقاضای پیوستن به اومدن به خیابان و اغتشاشات رو داشته الان متعجب هستم چرا نباید برای این تحریک کنندگان در بیرون کشور که نقش زیادی در رهبری و ایجاد سوء استفاده و کشتار رو داشتند به دادگاه لاهه و دستور اجرای حکم به پلیس ریولپول هیچ اقدامی شکایتی توسط ملت و خانواده کشته شده ها برای بازداشت تحویل به کشور برای اشد مجازات این افراد نمی شه !؟
    • NP ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      10 69
      پاسخ
      بهتره بیدار بشید اونی که خواهان براندازی نظام حکومت و سقوط و کمک گرفتن از بیرون هست خودپهلوی و دارو دسته هاشه چه بیرون چه توسط نفوذی ها ، و البته با عوام فریبی بخشی از جامعه یک کشور ملت مخصوصا جوانان امروزی . تا کشور به سمت آشوب تجزیه با همراهی مداخلات کمک بیگانگان بیرونی برسونه تا این دشمنان ریشه کن به کلی نابود به اشد مجازات نرسن همیشه سایه خطر جنگ روی کشور ملت افکار عمومی ملت جوانان امروز آینده همراه خواهد ماند .. و این اتفاقات در آینده و کشور تمامی نداره .
    • بهمن شیرگیر تالش رزمنده وایثارگر تالش جماکوه ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      11 73
      پاسخ
      این جواب را باید آقای عراقچی به ترامپ ونتانیاهو بده که شما دشمن اصلی هستید مردم ما هم ازشما می‌دانند وکل دنیا ازشما بیزار هست شما ها اول خودتون رو اصلاح کنید آقای ترامپ آدم درست حساب این جنایت را انجام نمیده شما را جنایت کار می‌دانند
    • NP ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      7 54
      پاسخ
      تمام فیلم ها مصاحبه های پهلوی برای تحریک و ارائه به دادگاه لاهه کاملا در شبکه های تلوزیونی خودشون موجوده برای اثبات و خیلی از ما در سفر کاری این مصاحبه ها رسانه ای برای عوام فریبی حتی توسط شخص پهلوی برای اومدن مردم و جوانان به کف خیابان رو خوندیم از TV شنیدیم و همینطور زمانی که یک مجری معاند در گفتگو به اعتراف سخن خودش از مجهز شدن تروریست ها و حمایت پیگیری های پهلوی و رسیدن سلاح به دست گروه سخن گفت . تمام زیرنویس های این شبکه ها موجوده و اثبات کننده ی این جنایت بزرگ در ایران
    • NP ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      7 58
      پاسخ
      اگر باورتون نمی شه برید از تاریخ قبل ۱۸ رو تمام گفتگوهای بی بی سی نیوز و اینترنشنال حتی به همه زیرنویس ها به خوبی بررسی و دقت کنید بعد متوجه می شید که پهلوی معاندین وطن فروش بیرون کشور چه نقش بسیار بزرگی در این جنایت برای کشتار برای تجزیه سقوط آشوب با سوء استفاده از ملت در این تظاهرات به اسم نظام و حاکمیت داشتند
    • امیر الف. ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      6 53
      پاسخ
      مرگ بر اسرائیل ، مرگ بر آمریکا. ما پنج هزار سال بوده ایم و پنجاه هزار سال دیگر نیز خواهیم بود...
    • ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      49 7
      پاسخ
      الان طرح این پرسش ضروری ست که پس وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی ایران دقیقا چیکاره هستن و چیکار میکنن و برای چی حقوق میگیرن وقتی اینهمه نفوذ تو کشور شده و دشمن براحتی تو خیابان‌های ما حضور داره و مردم رو میکشه!!!!!!؟؟؟
    • عرفان ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      10 11
      پاسخ
      خدا اخر عاقبت این کشور و این مردم رو به خیر کنه . خدا لعنت کنه امریکا و انگلیس و اروپا رو که هیچ وقت نزاشتن این کشور سرو سامون بگیره

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