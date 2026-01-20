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۳۰ دی ۱۴۰۴، ۹:۵۰

زمانبندی آزمون‌های مرحله اول المپیادهای چهارده‌گانه اعلام شد

زمانبندی آزمون‌های مرحله اول المپیادهای چهارده‌گانه اعلام شد

به منظور ممانعت از تداخل المپیادهای علمی با آزمون‌های داخلی پایان نوبت اول مدارس زمانبندی آزمون‌های مرحله اول المپیادهای چهارده‌گانه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اصلاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون های وزارت آموزش و پرورش و به منظور ممانعت از تداخل المپیادهای علمی با آزمون های داخلی پایان نوبت اول مدارس و ایجاد فرصت مناسب برای آمادگی بیشتر شرکت کنندگان ، زمانبندی آزمون های مرحله اول المپیادهای چهارده گانه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ ،اصلاح و به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد.

زمانبندی آزمون‌های مرحله اول المپیادهای چهارده‌گانه اعلام شد

گفتنی است؛ این آزمون ها متأثر از تعطیلی احتمالی مدارس ناشی از شرایط اقلیمی لغو یا به زمان بعد موکول نمی‌شود و شرکت کنندگان موظفند از یکساعت پیش از شروع آزمون در مدرسه مرکز آزمون حضور یابند. درب سالن برگزاری برای نوبت صبح ساعت ۷:۵۰ و برای نوبت عصر ساعت ۱۳:۵۰ بسته خواهد شد.

کد مطلب 6725802

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