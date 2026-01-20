به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون های وزارت آموزش و پرورش و به منظور ممانعت از تداخل المپیادهای علمی با آزمون های داخلی پایان نوبت اول مدارس و ایجاد فرصت مناسب برای آمادگی بیشتر شرکت کنندگان ، زمانبندی آزمون های مرحله اول المپیادهای چهارده گانه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ ،اصلاح و به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد.

گفتنی است؛ این آزمون ها متأثر از تعطیلی احتمالی مدارس ناشی از شرایط اقلیمی لغو یا به زمان بعد موکول نمی‌شود و شرکت کنندگان موظفند از یکساعت پیش از شروع آزمون در مدرسه مرکز آزمون حضور یابند. درب سالن برگزاری برای نوبت صبح ساعت ۷:۵۰ و برای نوبت عصر ساعت ۱۳:۵۰ بسته خواهد شد.