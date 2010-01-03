جزئیات برگزاری آزمون مرحله اول المپیادهای علمی سال 88

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه دانش پژوهان جوان زمان برگزاری، شرایط شرکت کنندگان و نحوه برگزاری آزمون مرحله اول المپیادهای علمی کشور در سال 88 را طی بخشنامه ای به سازمان آموزش و پرورش استانهای کشور اعلام کرد.

دانش آموزان واجد شرایط می توانند برای شرکت در آزمون مرحله اول المپیادها که در روزهای 30 دی ماه تا 2 بهمن ماه به صورت چند گزینه ای برگزار می شود، تنها از طریق دفتر دبیرستان خود ثبت نام کنند.

باشگاه دانش پژوهان جوان به دانش آموزان به صورت اکید توصیه کرده است که از ثبت نام در کلاسها و موسساتی که به نام این باشگاه اقدام به تشکیل کلاس و دریافت وجه می کنند، خودداری کنند.

به گزارش مهر، بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعداد 74 نفر در نهایت در المپیادهای علمی کشور از جمله ریاضی، فیزیک، نجوم و اخترفیزیک، ادبی، شیمی، زیست شناسی و کامپیوتر به عنوان برگزیده معرفی می شوند.

بر اساس اعلام باشگاه دانش پژوهان جوان آزمون های مرحله اول، بیست و سومین المپیاد فیزیک، سیزدهمین المپیاد زیست شناسی و بیستمین المپیاد کامپیوتر چهارشنبه 30 دی ماه، بیستمین المپیاد شیمی، ششمین المپیاد نجوم و اخترفیزیک روز پنجشنبه اول بهمن ماه، بیست و هشتمین المپیاد ریاضی و بیست و سومین المپیاد ادبی روز جمعه دوم بهمن ماه برگزار می شود.