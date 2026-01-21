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۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۱۳

جنگل گلستان در مسیر گالیکش–بجنورد زیر پوشش برف

جنگل گلستان در مسیر گالیکش–بجنورد زیر پوشش برف

گالیکش-بارش برف در محور گالیکش–بجنورد، منظره زیبایی خلق کرده است.

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کد مطلب 6727606

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