https://mehrnews.com/x3bc26 ۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۱۳ کد مطلب 6727606 استانها گلستان استانها گلستان ۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۱۳ جنگل گلستان در مسیر گالیکش–بجنورد زیر پوشش برف گالیکش-بارش برف در محور گالیکش–بجنورد، منظره زیبایی خلق کرده است. دریافت 13 MB کد مطلب 6727606 کپی شد مطالب مرتبط پس زدگی ترافیک در جاده فیروزکوه مدیریت شد ۳۷ گشت راهداری گلستان آماده مقابله با برف و یخزدگی جادهها برفروبی محور قلعه قافه مینودشت در حال انجام است محور چمنبید ـ جنگل گلستان به دلیل کولاک مسدود شد صبح سرد و سردرگمی والدین گلستانی با تعطیلی دیرهنگام مدارس بارش برف زمستانی در گرگان نفوذ سامانه سرد و بارشی به گلستان؛ بارش برف به مناطق شهری میرسد برچسبها گلستان گالیکش بارش برف
نظر شما