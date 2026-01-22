به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمد عبادیزاده در نشست هماهنگی اجلاس ملی مهدویت که با حضور مسئولان کمیتههای مختلف این اجلاس برگزار شد، اظهار کرد: اجلاس ملی مهدویت فرصتی ارزشمند برای تبیین عمیق و اثرگذار معارف حقیقی مهدوی و روشنگری در برابر انحرافات است. این آموزهها تنها یک نظریه نیست، بلکه منبع عظیم امید، حرکت و مسئولیتپذیری برای فرد و جامعه است.
وی افزود: استان هرمزگان به عنوان یکی از کانونهای مهم ارتباطی و فرهنگی کشور، ظرفیت بالایی برای میزبانی و انتقال پیام این اجلاس ملی دارد. انتظار داریم این رویداد، گامی مؤثر در جهت تعمیق فرهنگ انتظار و آمادگی برای ظهور منجی بشریت بردارد و موجبات وحدت و انسجام بیشتر امت اسلامی را فراهم کند.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با اشاره به اهمیت تبیین آموزههای نجاتبخش مهدویت، برگزاری باشکوه اجلاس ملی مهدویت را زمینهساز تحکیم باورهای دینی و ارتقای معرفت اسلامی دانست.
در این جلسه، اقدامات و برنامهریزیهای نهایی در حوزههای علمی، فرهنگی، تبلیغی و اجرایی اجلاس توسط مسئولان کارگروههای مربوطه ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنیاست؛ اجلاس ملی مهدویت با هدف گفتمانسازی، معرفتافزایی و وحدتبخشی حول محور آموزههای مهدویت، در روزهای آینده در استان هرمزگان برگزار خواهد شد.
نظر شما