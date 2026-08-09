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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۶

رئیس مجلس انتصاب ذوالقدر به عنوان مشاور سیاسی رهبر انقلاب را تبریک گفت

رئیس مجلس انتصاب ذوالقدر به عنوان مشاور سیاسی رهبر انقلاب را تبریک گفت

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی انتصاب محمد باقر ذوالقدر را به عنوان مشاور سیاسی رهبر انقلاب تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی انتصاب محمد باقر ذوالقدر را به عنوان مشاور سیاسی رهبر انقلاب تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر انتصاب شایسته جنابعالی از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای به عنوان مشاور سیاسی معظم له را صمیمانه تبریک عرض می نمایم.

خدمات ارزشمند و صادقانه جنابعالی در مسئولیت های مختلف به ویژه دبیری شورای عالی امنیت ملی و در شرایطی که دبیر پیشین شورا شهید والامقام دکتر علی لاریجانی به آن فیض رفیع نائل آمدند و در مقطع حساس و بحرانی جنگ تحمیلی سوم در سنگر مهم شورا خدمت کردید ستودنی و شایسته سپاس است و امید است با اتکال به خداوند متعال و تحت توجهات حضرت ولی الله الاعظم ارواحنا فداه در سنگر جدید خدمت نیز موفق و پیروز باشید.

محمد باقر قالیباف
رییس مجلس شورای اسلامی

کد مطلب 6912566

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