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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷

امام جمعه قروه: دشمن وحدت جامعه را هدف گرفته است

امام جمعه قروه: دشمن وحدت جامعه را هدف گرفته است

قروه- امام جمعه قروه با هشدار نسبت به ترفندهای جنگ نرم دشمن، حفظ وحدت و هوشیاری اجتماعی را ضروری دانست و گفت: دشمن وحدت جامعه را هدف گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن دانیاری شامگاه یکشنبه در تجمع شبانه مردم قروه، با اشاره به سابقه تاریخی حکومت مسلمانان در اندلس اظهار کرد: مطالعه تاریخ نشان می‌دهد دشمنان جوامع اسلامی همواره تلاش کرده‌اند با استفاده از روش‌های فرهنگی و اجتماعی، بنیان‌های درونی جوامع را تضعیف کنند.

وی با اشاره به ورود مسلمانان به شبه‌جزیره ایبری در قرن نخست هجری افزود: حکومت مسلمانان در اندلس حدود هشت قرن ادامه داشت و این دوره یکی از مقاطع مهم شکوفایی علمی و فرهنگی در اروپا بود که دانشمندان مسلمان در حوزه‌هایی همچون پزشکی، ریاضیات و فلسفه نقش مؤثری در آن داشتند.

امام جمعه قروه ادامه داد: هنگامی که دشمنان در عرصه نظامی نتوانستند بر مسلمانان اندلس غلبه کنند، راهبرد خود را تغییر داده و به سراغ تضعیف فرهنگی و اجتماعی رفتند؛ از این رو باید تاریخ را با نگاه عبرت‌آموز مطالعه کرد و نسبت به شیوه‌های جدید جنگ نرم هوشیار بود.

دانیاری یکی از محورهای جنگ نرم را تضعیف اخلاق و بنیان خانواده دانست و گفت: دشمن زمانی که از رویارویی مستقیم نتیجه نگرفت، تلاش کرد از طریق ترویج فساد اخلاقی، سبک زندگی جوامع اسلامی را تغییر دهد و ارزش‌های حاکم بر خانواده را تضعیف کند.

وی با تأکید بر اهمیت جایگاه خانواده در فرهنگ اسلامی افزود: خانواده در آموزه‌های قرآن کریم جایگاهی بنیادین دارد و حفظ آن نیازمند توجه جدی به فرهنگ، اخلاق و تربیت نسل جوان است.

امام جمعه قروه با اشاره به مسئله حجاب تصریح کرد: جامعه اسلامی باید نسبت به تغییر تدریجی ارزش‌های فرهنگی حساس باشد و اجازه ندهد الگوهای وارداتی بدون بررسی و شناخت، جایگزین ارزش‌های دینی و فرهنگی جامعه شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری فردی گفت: اصلاح جامعه از خود انسان آغاز می‌شود و هر فرد باید پیش از مطالبه اصلاح دیگران، نسبت به رفتار و عملکرد خود احساس مسئولیت داشته باشد.

دانیاری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، اظهار کرد: وحدت به معنای تعطیل کردن مطالبه‌گری و انتقاد از مسئولان نیست، بلکه جامعه باید ضمن پیگیری مطالبات به حق خود، از تبدیل اختلاف نظرها به دشمنی و درگیری پرهیز کند.

وی افزود: انتقاد سازنده و مطالبه‌گری صحیح برای اصلاح امور ضروری است، اما توهین، افترا، ایجاد دو دستگی و درگیر کردن مردم با یکدیگر، همان مسیری است که دشمن به دنبال آن است.

امام جمعه قروه خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور با تهدیدهای مختلف مواجه است، نباید انرژی جامعه صرف اختلافات داخلی شود و دشمن نباید از شکاف‌های اجتماعی برای ضربه زدن به کشور استفاده کند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب درباره وحدت گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام اجتماعی و همدلی هستیم و اختلافات سیاسی و سلیقه‌ای نباید اصل وحدت و منافع ملی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

دانیاری با بیان اینکه انقلاب اسلامی بر پایه حضور و همراهی مردم شکل گرفته است، عنوان کرد: این انقلاب با هزینه و فداکاری انسان‌های بسیاری به این مرحله رسیده و مسیر آن با حضور مردم و پایبندی به آرمان‌های انقلاب ادامه خواهد یافت.

وی اضافه کرد: نباید نسبت به آینده انقلاب دچار نگرانی و ناامیدی شد، بلکه باید با شناخت تهدیدها و حفظ انسجام، برای تقویت پایه‌های نظام و حل مشکلات جامعه تلاش کرد.

امام جمعه قروه در پایان با تأکید دوباره بر اهمیت وحدت و همبستگی گفت: مردم باید در کنار مطالبه حقوق خود، مراقب باشند اختلافات و مشکلات داخلی به عاملی برای سوءاستفاده دشمن تبدیل نشود و با حفظ انسجام، مسیر پیشرفت و استقلال کشور را دنبال کنند.

کد مطلب 6912565

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