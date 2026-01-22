گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا کریمی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای پیشکسوتان دفاع مقدس در استان مرکزی اظهار کرد: دشمن در روزهای اخیر تلاش گستردهای برای ایجاد فتنه و برهمزدن ثبات نظام جمهوری اسلامی داشت.
وی افزود: خوشبختانه این فتنه با هوشیاری و بصیرت مردم ناکام ماند و به اهداف خود نرسید.
سرهنگ کریمی تصریح کرد: پیشکسوتان دفاع مقدس همواره در همه حوادث و بحرانهای نظام جمهوری اسلامی حضوری مؤثر و تعیینکننده داشتهاند.
وی ادامه داد: جهاد تبیین ضرورتی راهبردی برای نسل جوان است تا در میان انبوه اطلاعات، با ارزشها و دستاوردهای انقلاب و کشور بهدرستی آشنا شود.
سرهنگ کریمی تاکید کرد: در صورت توجه جدیتر به جهاد تبیین در سالهای گذشته، میزان فریبخوردگی جوانان در توطئه اخیر دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی کاهش مییافت.
مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان مرکزی افزود: معرفی پیشکسوتان الگو و تکریم آنان از مأموریتهای شورای پیشکسوتان دفاع مقدس است و بر اساس برنامهریزی کشوری، هر استان یک نفر را بهعنوان پیشکسوت برتر معرفی میکند.
وی گفت: بر اساس ارزیابی سوابق، سردار سلیمآبادی بهعنوان نماینده پیشکسوتان استان به مجمع کشوری معرفی شد و تجلیل از ۱۰ پیشکسوت استانی نیز در دستور کار قرار گرفت.
سرهنگ کریمی بیان کرد: با توجه به شرایط امنیتی کشور، ماموریتی مهم به پیشکسوتان محول شده و ۵۰۰ نفر از آنان در قالب یک گردان بهعنوان سفیران جهاد تبیین سازماندهی خواهند شد.
وی افزود: این اقدام علاوه بر حفظ ارزشها و تجربیات پیشکسوتان، نقش مهمی در آگاهسازی نسل جوان و تقویت روحیه ملی و انسجام اجتماعی خواهد داشت.
