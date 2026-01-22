۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۳۳

کریمی:۱۰پیشکسوت دفاع مقدس‌مرکزی در آیین سفیران جهادتبیین تجلیل می‌شوند

اراک- مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان مرکزی‌گفت:۱۰ نفر از پیشکسوتان دفاع مقدس این استان به‌عنوان سفیران جهاد تبیین مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا کریمی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای پیشکسوتان دفاع مقدس در استان مرکزی اظهار کرد: دشمن در روزهای اخیر تلاش گسترده‌ای برای ایجاد فتنه و برهم‌زدن ثبات نظام جمهوری اسلامی داشت.

وی افزود: خوشبختانه این فتنه با هوشیاری و بصیرت مردم ناکام ماند و به اهداف خود نرسید.

سرهنگ کریمی تصریح کرد: پیشکسوتان دفاع مقدس همواره در همه حوادث و بحران‌های نظام جمهوری اسلامی حضوری مؤثر و تعیین‌کننده داشته‌اند.

وی ادامه داد: جهاد تبیین ضرورتی راهبردی برای نسل جوان است تا در میان انبوه اطلاعات، با ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب و کشور به‌درستی آشنا شود.

سرهنگ کریمی تاکید کرد: در صورت توجه جدی‌تر به جهاد تبیین در سال‌های گذشته، میزان فریب‌خوردگی جوانان در توطئه اخیر دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی کاهش می‌یافت.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان مرکزی‌ افزود: معرفی پیشکسوتان الگو و تکریم آنان از مأموریت‌های شورای پیشکسوتان دفاع مقدس است و بر اساس برنامه‌ریزی کشوری، هر استان یک نفر را به‌عنوان پیشکسوت برتر معرفی می‌کند.

وی گفت: بر اساس ارزیابی سوابق، سردار سلیم‌آبادی به‌عنوان نماینده پیشکسوتان استان به مجمع کشوری معرفی شد و تجلیل از ۱۰ پیشکسوت استانی نیز در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ کریمی بیان کرد: با توجه به شرایط امنیتی کشور، ماموریتی مهم به پیشکسوتان محول شده و ۵۰۰ نفر از آنان در قالب یک گردان به‌عنوان سفیران جهاد تبیین سازماندهی خواهند شد.

وی افزود: این اقدام علاوه بر حفظ ارزش‌ها و تجربیات پیشکسوتان، نقش مهمی در آگاه‌سازی نسل جوان و تقویت روحیه ملی و انسجام اجتماعی خواهد داشت.

