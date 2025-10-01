احیای روحیه ایثار و شهادت در سایه خون شهدا / روایت ۱۲ روز مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی بعدازظهر چهارشنبه در آیین ششمین آیین تجلیل از پیشکسوتان و فعالان عرصه جهاد و مقاومت اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه، توفیق حضور در بیت تمامی ۳۵ خانواده شهید را داشتم و آنچه به چشم دیدم، صلابت، ایمان و عشق به انقلاب بود. این شهدا برخلاف دوران دفاع مقدس، اغلب متأهل و دارای فرزند بودند و در خانه‌هایی ساده و مؤمنانه زندگی می‌کردند.

وی افزود: سن بیشتر این شهدا بین ۱۵ تا ۲۱ سال بود و محل شهادت آنان فاصله‌ای اندک با محل سکونتشان داشت، دشمنان این ملت، با جنایاتی آشکار و کودک‌کشی، مظلومیت ملت ایران را دوچندان کردند؛ جنایاتی که حتی دادگاه‌های اروپایی نیز آن‌ها را محکوم کرده‌اند.

استاندار مرکزی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدا گفت: در شهر دلیجان، پدر شهیدی را دیدم که با صلابت، چندین بار به تابوت فرزندش تبرک جست و به جای گریه، ایمان و اعتقاد قلبی خود را به نمایش گذاشت، این صحنه‌ها نشان داد که روحیه ایثار و شهادت همچنان در جامعه زنده است.

زندیه وکیلی تأکید کرد: در این ۱۲ روز، جامعه ایران با وجود مشکلات اقتصادی و سیاسی، نشان داد که دو عنصر شهید و شهادت و عشق به اهل بیت (ع) ضامن وحدت ملی هستند، هر بار که خیمه امام حسین (ع) برپا می‌شود، همه اقشار جامعه زیر آن گرد می‌آیند و این پیوند ناگسستنی، رمز بقای انقلاب اسلامی است.

وی گفت: جامعه ایران، ایثارگری‌ها و جان‌فشانی‌های شهدا و پیشکسوتان دفاع مقدس را هرگز فراموش نخواهد کرد.