به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا کریمی، پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، شعار ملی امسال هفته دفاع مقدس «مافاتحان قله هستیم» را اعلام و افزود: مهم‌ترین رویکردی که در برنامه‌ها داریم تبیین جهاد و شهادت و فرهنگ مقاومت است که اصحاب رسانه در این زمینه نقش اصلی را برعهده دارند.

وی افزود: برگزاری ۳۰۰۰ برنامه ویژه گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس در استان استان مرکزی پیش بینی شده است.

سرهنگ کریمی رویکرد برنامه‌های اجرایی در این هفته را تبیین و تعمیق فرهنگ جهاد و شهادت دانست و افزود: برگزاری رژه موتوری، نواخته شدن زنگ مقاومت، تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس، عطر افشانی و گلباران قبور شهدا، سرکشی از خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه، شب شعر و خاطره‌گویی، برنامه «آبروی محله افتخار کوچه»، برنامه‌های فرهنگی، مسابقات ورزشی، اجرای تئاترهای خیابانی و صحنه‌ای بخشی از برنامه‌های پیش بینی شده برای این هفته است.

وی به دیگر برنامه‌ها اشاره و تصریح کرد: اردوهای جهادی در مناطق محروم، اردوهای راهیان پیشرفت، افتتاح طرح‌های عمرانی و محرومیت زدایی، بهره برداری از نیروگاه‌های خورشیدی، افتتاح یادمان شهدای گمنام هندودر، اکران فیلم‌های حوزه دفاع مقدس، برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی، رونمایی از ۱۱ عنوان کتاب از دیگر برنامه‌های این هفته خواهد بود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان مرکزی با اشاره به تدوین دانشنامه دفاع مقدس این استان مرکزی: دانشنامه دفاع مقدس به عنوان یکی از غنی‌ترین دانشنامه‌های کشور با ۱۵۰ مقاله در ۵۵۰ صفحه تدوین و جمع‌آوری شده که در این هفته رونمایی خواهد شد.

