https://mehrnews.com/x39by3 ۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۰:۴۷ کد خبر 6608827 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۰:۴۷ ششمین آیین تجلیل از پیشکسوتان و فعالان عرصه جهاد و مقاومت استان مرکزی اراک- در این ویدئو ششمین آیین تجلیل از پیشکسوتان و فعالان عرصه جهاد و مقاومت استان مرکزی را ملاحظه می کنید. دریافت 16 MB کد خبر 6608827 کپی شد مطالب مرتبط شهدا چراغ راه ملت در مسیر عزت و ایمان هستند احیای روحیه ایثار و شهادت در سایه خون شهدا / روایت ۱۲ روز مقاومت دفاع مقدس روایت مقاومت یک ملت در برابر جبهه استکبار است برچسبها شهدا دوران دفاع مقدس مراسم تجلیل
نظر شما