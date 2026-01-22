به گزارش خبرنگار مهر، رضا آقاعلیخانی،ظهر پنجشنبه، در جلسه ستاد مدیریت بحران رباط‌کریم، به‌دنبال کاهش محسوس دما و برودت هوا که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: مدیریت بحران فرآیندی پویا و مستمر است که بدون برنامه‌ریزی دقیق، پیش‌بینی صحیح و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه پیشگیری محور اصلی مدیریت بحران است، افزود: هرگونه تعلل در تصمیم‌گیری و اقدام می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد؛ از این‌رو تمامی دستگاه‌ها باید در آمادگی کامل بوده و امکانات، تجهیزات و نیروهای خود را برای واکنش سریع و مؤثر ساماندهی کنند.

فرماندار رباط‌کریم با بیان اینکه با توجه به شرایط جوی، احتمال وقوع یخبندان در سطح شهرستان وجود دارد، تصریح کرد: لازم است دستگاه‌هایی همچون راهداری، جمعیت هلال‌احمر، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر نهادهای اجرایی در آماده‌باش کامل قرار داشته باشند تا در صورت بروز حادثه، اقدامات لازم بدون وقفه انجام شود.

آقاعلیخانی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های نیروهای امدادی و خدمات‌رسان، تأکید کرد: افزایش هماهنگی میان راهداری، هلال‌احمر، نیروهای امدادی و سایر دستگاه‌ها می‌تواند نقش مهمی در تسریع خدمات‌رسانی و کاهش خسارات احتمالی داشته باشد و باید در اولویت کاری همه بخش‌ها قرار گیرد.