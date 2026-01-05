رضا آقاعلیخانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، شایعات منتشرشده درباره وقوع انفجار در رباط کریم را تکذیب کرد.
وی در ادامه با رد هرگونه خبر مبنی بر وقوع انفجار در سطح شهرستان رباطکریم اظهار کرد: مطالب منتشرشده در این خصوص که عمدتاً از سوی برخی صفحات و رسانههای معاند بازنشر شده، کاملاً کذب و بیاساس است.
فرماندار رباطکریم با اشاره به ویدئویی که اخیراً با ادعای وقوع انفجار در این شهرستان در فضای مجازی منتشر شده است، افزود: همانطور که در این ویدئو مشاهده میشود، درختان سرسبز هستند که نشاندهنده فصل بهار است، در حالی که اکنون در فصل زمستان قرار داریم و این موضوع بهروشنی نشان میدهد ادعای مطرحشده صحت ندارد.
آقاعلیخانی در پایان با انتقاد از عملکرد برخی رسانههای خارجی تصریح کرد: انتشار چنین اخبار نادرستی با هدف تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی در جامعه صورت میگیرد، در حالی که بر اساس گزارش مقامات محلی، وضعیت در رباطکریم کاملاً عادی و آرام است.
نظر شما