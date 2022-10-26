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۴ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۲۳

مهر گزارش می‌دهد؛

روایت میدانی از وضعیت امروز تهران

روایت میدانی از وضعیت امروز تهران

اغتشاشگران با ایجاد کانون‌های تجمع در معابر فرعی پایتخت و تحریق سطل‌های زباله از همان ابتدای امر ماهیت خشونت‌طلب و رادیکالی خود را آشکار ساختند که در نهایت با حضور حافظان امنیت متفرق شدند.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ از چند روز قبل ضدانقلاب با کلیدواژه «مهسا امینی» و به بهانه چهلمین روز درگذشت وی، با بازوان رسانه‌ای خود رپورتاژ سنگینی را برای ایجاد اغتشاش و آشوب در کشور تدارک دیده بود و با انتشار پی در پی فراخوان به زعم خود به‌دنبال ایراد «ضربه نهایی» به نظام مقدس جمهوری اسلامی بود.

از صبح امروز و هم‌زمان با فراخوان گسترده ضدانقلاب برای ایجاد آشوب و اغتشاش در کشور، خبرنگاران گروه جامعه خبرگزاری مهر در معابر و خیابان‌های اصلی پایتخت حضور پیدا کردند.

اما با این حال تا ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه خبری از وقوع اغتشاش و یا تجمع در معابر پایتخت نبود. جزئیات گزارش میدانی خبرگزاری مهر از وضعیت معابر پایتخت تا ساعت ۱۴:۳۰ را می‌توانید در اینجا بخوانید.

شکل‌گیری کانون‌های محدود تجمع و اغتشاش در معابر فرعی

رفته رفته کانون‌های کوچک و محدود تجمع و اغتشاش در برخی از معابر فرعی پایتخت به‌خصوص کوچه‌ها و خیابان‌های محدوده ظهیرالاسلام شکل گرفت که از ابتدای شکل‌گیری ماهیتی خشونت‌طلب و رادیکالی داشت.

به‌طوری‌که اغتشاشگران پس از حضوران مأموران انتظامی و مدافعان امنیتی در کانون‌های تجمع اقدام به سنگ‌پراکنی، ایجاد راه‌بندان، تحریق و تخریب اموال عمومی کردند.

روایت میدانی از وضعیت امروز تهران

سنگ‌پراکنی به سمت حافظان امنیت با کلیدواژه «مهسا امینی»

از جمله کانون‌های اغتشاش در کوچه مظفری بود که اغتشاشگران اقدام به ایجاد راه‌بندان و آتش‌زدن زباله‌ها کرده بودند و پس از حضور حافظان امنیت اقدام به سنگ‌پراکنی گسترده کردند.

نکته قابل تأمل؛ سازمان‌دهی اغتشاشگران در برخی از خانه‌های واقع در این کوچه بود؛ به‌طوری‌که با حضور مأموران انتظامی و حافظان امنیت، اغتشاشگران بلافاصله در خانه‌هایی که از قبل برای اسکان آن‌ها تدارک دیده شده بود، حاضر می‌شدند و از پنجره‌ها اقدام به پرتاب اجسام سنگین‌وزن به سمت مأموران انتظامی و حافظان امنیت می‌کردند و در نهایت پراکنده و متفرق شدند.

روایت میدانی از وضعیت امروز تهران

کندن میله‌ها برای ایجاد راه‌بندان

مقصد بعدی، دروازه دولت بود. اغتشاشگران اقدام به کندن میله‌های حائل در خیابان انقلاب کرده بودند و در نهایت با حضور مأموران انتظامی و حافظان امنیت متفرق شدند و تعدادی از آن‌ها وارد ایستگاه متروی دروازه دولت شدند.

در محدوده چهارراه ولیعصر، اغتشاشگران سعی در ایجاد ترافیک و راه‌بندان داشتند که با مدیریت پلیس راهور وضعیت ترافیکی به حالت عادی بازگشت.

اغلب کانون‌های تجمع در معابر فرعی پایتخت شکل گرفته که پس از حضور مأموران انتظامی و حافظان امنیت بلافاصله متفرق می‌شوند و اگر فرصت مهیا شود بار دیگر در یک خیابان فرعی دیگر اقدام به سازماندهی تجمع می‌کنند.

روایت میدانی از وضعیت امروز تهران

علت ترافیک گسترده در معابر اصلی پایتخت

نکته قابل تأمل؛ وقوع ترافیک گسترده در خیابان‌های اصلی پایتخت هم‌چون خیابان انقلاب و خیابان ولیعصر است که به‌دلیل تحریق سطل زباله‌ها و قرار دادن آن‌ها در مسیر تردد خودروها شکل گرفته است.

اغتشاشگران با این شیوه سعی در همراه کردن مردم با خود را دارند اما در اغلب موارد با پاسخ منفی جمعیت حاضر مواجه می‌شوند.

آتش زدن زباله‌ها، تحریق سطل‌های زباله و ایجاد راه‌بندان به‌وسیله آن‌ها و تخریب شیشه‌های خودروهای پارک شده شهروندان در معابر از جمله اقدامات هنجارشکنانه‌ای بود که از سوی اغتشاشگران در تجمعات امروز پایتخت بروز و ظهور پیدا کرد.

برقراری امنیت با حضور به موقع حافظان امنیت

اگر چه عده‌ای فریب خورده در قالب گروه‌های چند ده نفره تلاش کردند تا در معابر و محلات آشوب‌هایی به پا کنند و نظم و امنیت را در شهر تهران برای ساعتی مختل کنند اما با ورود و حضور به موقع مأموران نیروی انتظامی و حافظان امنیت شرایط به حالت عادی بازگشت.

کد مطلب 5617897

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    نظرات

    • IR ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      247 163
      پاسخ
      خدا لعنت کنه این وطن فروشارو چرا همشونو نمیگیرن اعدام کنند ،ما ازشون بیزاریم ومی خواهیم مشکلات رو مسالمت امیز حل کنیم
      • امیر حسبن IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        5 6
        چ جوری مسالمت امیز حل میشه ؟؟ دولت و نظام کاری انجام دادن برای حل مشکلات مردم ؟ حتی همین سایت هیچ حرفی از اعتراض و مشکلات مردم نیست انگار که هیچ مشکلی وجود نداره و مردم کاملا راضی هستن
      • تیمور بکتاش IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        3 7
        شما فقط کشتن بلد هستید.عجب!یک مصداق از آیه قران بیار که کشتن ابوالبشر را پیشنهاد کرده باشه. بهتر بری خودت رو آلایش فکری بدی و انسان باشی .
      • US ۰۵:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
        0 3
        میشودیه راه مسالمت آمیز را که تا الان جواب داده باشد بگویید.آقا ما ناراضی هستیم از این اوضاع حکومت داری ولی با غربی ها هم بشدت مخالفیم این حکومت را هنوز میشود ترمیمش کرد چون بغیر اون چیز دیگه ای بدرد این مملکت نمیخوره.اون ربع پهلوی هم الکی منتظر نمونه
      • محمد IR ۰۱:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۰
        4 3
        جناب بکتاش قشنگ مشخصه تا الان نت خودت و نه اطرافیانت و نه خانوذدت یکبار هم به کتاب یرآن نگاه هم نکردین چه برسه به خوندنش! پس الکی نیا با نهایت بیسوادی فتوا صادر کن و در مورد چززی که نمیدونی حرف بزن. توی قرآن تا دلت بخواد در مورد نابود کردن و کشتن کفار و مشرکین و منافقین و نحوه ی برخورد باهاشون بحث ش
    • صالحی IR ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      345 69
      پاسخ
      خدا لعنت کنه کسانی رو که با فساد اختلاس رانت گرانی اعتیاد مردم رو به این روز انداختن خدا لعنت کنه کسانی رو که بچه هاتون رو فرستادن کانادا آمریکا ولی اینجا به مردم میگن مرگ بر آمریکا خدا لعنت کنه افرادی رو که با ریا ۳۰۰۰هزار میلیارد اختلاس کرد الان تو کانادا زندگی می‌کنه و اختلاسهای میلیاردی دیگر.
      • پسر ایرانی US ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
        84 39
        افرین خوب جوابشو دادی
      • 110 IR ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        1 4
        توهم دست می‌رسید اختلاس میکردی شعار نده،،،،،،
      • ایران IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        4 4
        همین هایی که تو خیابون اموال مردم رو آتیش می زنند دستشون می رسید اختلاس گر هم می شدند چه فرقی بین این دو هست در ضمن همین آقایون اختلاس گر تمام پولها رو دادند به اربابان شما چرا نگفتند ای وای ما پول مردم بیچاره ایران رو نمی خواهیم بله چون همون اختلاس گر هم فرقی با اغتشاشگر ندارد فقط به پست رسیده
      • هموطن IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 6
        افرین خوب زدی توپوزش امثال اینا خودشونو زدن به نفهمی
      • ایرانمنش IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        6 7
        خوب میدونیم که اینا برای فساد و دزدی به خیابون نیومدن. چون سختی معیشت مردم از مرگ مرحوم امینی شروع نشد. بلکه اینا بهونه ای بود واسه یک مشت الاف سیر زده که بهترین ناهار و شام رو میخورن بعد تو خیابونا آروغشو میزنن... دیگه اونور آب هم راشون نمیدن به خاطر همین دنبال سه چهار تا عکس هستن تا اقامت بگیرن
      • حمید IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 3
        بشمار واقعا حرفت منطق بود لعنت به تمامشون
      • رضا IR ۰۲:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
        3 1
        شما راست میگی خدا همشونو لعنت کنه البته اون اتش بیارای معرکه روهم که با حرفاشون هیزم به اتش خشم مردم اضافه میکنن وباعث فتنه انگیزی میشوند رولعنت کنه
    • یک مستمری بگیر IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      184 58
      پاسخ
      کاش یکبار سوختن پول مردم در بورس را هم تیتر کنید مگر سوختن میلیاردها پول مردم در بورس به اندازه سطل زباله خیابان ارزش ندارد یا این مردم با ان مردم شما فرق دارد ؟
      • رضا UA ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        5 5
        واقعاً جای تعجب داره ، شما از بورس و اختلاس و گرانی ناراحتی ، ولی از اغتشاش و بی غیرتی و نا امنی دفاع میکنی . میگی خوب شد این به جای اون . به خودتان بیائید ! دارن کشور را نابود میکنن بدست خودمان . اگر این جماعت اغتشاش گر درک داشتن و میفهمیدن ، حداقل یک شعار علیه تورم و اختلاس میدادن .
      • ناشناس AE ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        3 5
        مردم کور شن پول تو بورس نزارن مگه کسی زورشون کرده بود!!!! از بس تنبلن پولهای باداورده شونو میزارن اینور واونور تا سود کنن مگه کورن وضعیت رو نمی بینن باید بسوزین با پولهای باد اورده که تو دستتون می چرخه .فقرا که این پولا رو ندارن !! پس حق تونه تو بورس ضرر کنین .طمع طمع طمع طمع بسوزید تو جهنم طمع
      • ایرانی IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        4 4
        مرده شور خودتون و پولتونو ببرن. به خاطر اینکه پولای دزدیتون داره ضرر می کنه ریختید تو خیابونا اونوقت می گید آزادی... از همون اول معلوم بود سنگ خودتو به سینه می زنید ب ی ش ر ف ا
      • IR ۲۱:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        2 4
        فرقی نمیکنه اون پولهای که در بورس وسایر کار های دیگر از مردم ومملکت کندن شده بنزین این وحشی بازیا بنظر شوما لیدر ها از کوجا شارژ میشن
    • IR ۲۲:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      213 145
      پاسخ
      یه مشته مزدور مامور شده اند که کشور را به سوی نا آرامی بکشانن از قوه قضایی خواهشن بدون مماشات برخورد و همه را دستگیر کنن
      • احمد IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        3 4
        همین مامور مزدوری که شما می فرمایید دلش از همه شما نسبت به انقلاب پر تر هست . وقتی که یه دزد به خونه شما میزنه مالت را می بره یا یکی به ناموست تجاوز می کنه به اولین کسی که تماس می گیری و التماس می کنی بهت کمک کنه همین ما موره اگر راست میگی اون موقع هم بهش بگو مزدور
      • ناشناس IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        4 2
        قشنگ معلومه جیره خور و نذری خور خودشونی
    • عباس،مختاری IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      212 132
      پاسخ
      اینقدر،دولت،در مواجه،با اغتشاشگران،صبوری نشان داد،که نتیجه آن،حادثه،امروز شاهچراغ بود،دیگر مدارا بس است،وگرنه،حوادث بدتری در راهند،جمعه،همه باید پس از نماز جمعه،خواستار برخورد شدید باشند،پس روز جمعه،تظاهرات بر ضد اغتشاشگران،
      • مجید IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        5 3
        من طرف حق هستم ولی جسارت شما قبول نیست از ۸۰میلون جمعیت یعنی ۶۰میلیون اغتشاشگر وجود داره ؟ اغتشاشگر در دید شما درست ولی چرا کسی به داد گرانی ها و عدم تنگ کردن زندگی مردم نیست ،چرا دولت مثل سال ۱۳۵۷ از مردم رای گیری نمی کنه که الان فقط با سرکوب کردن راه حل این مردمه ،مردم همشون بد میشن ،شاید میشن دیگ
    • ایرانی IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      209 31
      پاسخ
      خدا لعنت کنه آدم وطن فروش و خائن رو
    • احمد IR ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      198 69
      پاسخ
      لعنت برمنافق لعنت بر آمریکا غربی ها فقط برای منافع خودشان و غارت این کشور هدف دارند که به لطف خدا و همت مردم و شهامت نیروهای امنیتی و رهنمود های رهبر عزیزمان باز هم تو دهنی خواهند خورد درود بر جمهوری اسلامی ایران
    • ناشناس IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      185 61
      پاسخ
      یعنی تف به ذات بی شرفشون.الهی به حق علی ریشه کن بشن ان شاالله.نیست و نابود بشن که اینطور دارند هنجارشکنی میکنند.حیوانهای پست و کثیف
      • حامد IR ۰۲:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        3 1
        خبرگزاری مهر😀 گفتی تهین و هرگونه نسبت ناروا منتشر نمیشه این چرا الان منتشرش کردید؟
      • ایرانی IR ۰۷:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        1 1
        تو هیچ غلطی نمی تونی بکنی بدرد نخور
    • IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      175 58
      پاسخ
      اینا یه سری اجیرشده عوامل خارجی هستن که باتحت تاثیرقراردادن احساسات مردم ایران وجوگیر‌کردن یه عده بچه مدرسه ای ودانشجو میخوان به هدفشون برسن بااینا آشوب هاهیچ مشکلی حل نمیشه همه مردم هم اینومیدونن ایناالکی ول معطلن این مردم بااین چیزا و وطن نمیفروشن
      • رامین AE ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        1 2
        شما که اینهمه خارجی خارجی ودشمن دشمن میکنید چرابااختلاس، رانت، بیعدالتی وهزاران بی تدبیری دیگرمردم خودتونم ناراضی وبه جرگه دشمنان سوق میدهید
    • علی IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      120 32
      پاسخ
      خدا لعنتشون کنه سبب شدن حادثه شاه چراغ پیش بیاد بخدا تا حالا ی کم بیخیال بودم ولی از ازن به بعد اگر جایی درگیریرباشه بابسیجی ها و نیروهای مردمی هستم خیلی عصبی هستم
    • مسلمان IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      100 76
      پاسخ
      تصاویر تخریب موتور سیکلت های کسبه بازار توسط نیروهای امنیتی را چرا منتشر نمیکنید ،این گونه برخوردها خشم ملت را افزون کند ،پس بترسید که دیگر پشتیبانی به نام ملت ندارید
      • IR ۰۷:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 2
        ببند دهنتو الکی حرف می زنی
      • علیرضا UA ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        3 0
        پشتیبانی نکن عزیز ، میخواهی حق رو بدست بیاری ؟ آفرین . اگر امنیت نباشه و کشورت نباشه ، میتونی حق را بدست آوری ؟ حالا پشتیبانی نکن .
    • ناشناس IR ۲۳:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      61 40
      پاسخ
      فقط میتونم بگم گزارشتون مغایر واقعیته، اینگونه گزارشات بیشتر مسئولین رو گمراه میکنه تا صدای اعتراض مردم رو نشنوند
    • ناشناس IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      46 26
      پاسخ
      همه چی ارومه ،من چقدر خوشحالم
    • IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      40 33
      پاسخ
      اگر اشغالها اتش نزنن شما از اشغالها تغذیه میکنید؟
    • IR ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      80 20
      پاسخ
      خائنای وطن فروش خدا لعنتشون کنه
      • IR ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        2 3
        خائن کسی است که مردم رو فقیر کرد، آموزش و علم رو نابود کرد، فاصله طبقاتی رو ایجاد کرد،
    • مهسا امینی IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      86 63
      پاسخ
      این همه دزدی تو این مملکت میشه اشکالی نداره چهارتا سطل آشغال که این همه غوغا نداره ... از همون 92هزارمیلیارد دزدی فولاد یک هزارمش رو که بدین کل ایران پراز سطل آشغال میشه دوباره .
      • خوزستان IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        4 3
        آفرین به طرز تفکر و سطح شعورت که خسارت‌های چند صد میلیاردی و حمله تروریستی که نتیجه حواس پرت کردن همین ها بود رو ندیدی حالا فکر می کنید خیلی حاضر جوابید تا یه چیزی می شه دزدی اختلاس و این جوابها رو مجوزی برای هر بیشعوری می دونید؟ باید بگم تو همین آمریکاش هم دزدی و اختلاس هست
      • ایرانی IR ۰۲:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
        4 1
        متاسفم که فقط سطل زباله رامیبینی اینهمه خسارت مالی به مردم عادی میزنن ماشینای مردمو اتش میزنن وباعث کشتار مردم شدن امنیتمون کم شده شب دیگه نمیشه بیرون رفت داعش وارد کشور شده دست از حماقتاتون بردارید الان اختلاسگره اذیت میشه یا من وشما
    • IR ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      77 51
      پاسخ
      بسته دیگه به خدا مماشات.تاکی باید بشینیم تن و بدنمون بلرزه.اونی که اختلاس کرده باز شرف داره به اینا .خورده و زده و برده.هی هر روز تن و بدن آدم بلرزه.استرس و دلهره.ی عده وه تو خونه تشستن از پشت پنچره شعار میدن.خب جرات داری برو وسط خیابون.مگه نمیخوای انقلاب کنی.بسم الله خون میخواد انقلاب مردی بیا وسط
      • حمید IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        2 2
        معلومه امثال تو مفتخورها سهمتون رو از اختلاسها گرفتین
    • من IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      64 7
      پاسخ
      اون ماشین کدوم بدبختی بود که نابود کردید
    • ناشناس IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      102 53
      پاسخ
      خسته شدیم از دست اغتشاشگرها. بی شرفها می خواهید ایران را سوریه کنید؟ من بی حجابی نمی خواهم. من اگر حجاب نباشد بازم حجاب می گیرم. دلم می خواهد ، به هیچ کسی مربوط نیست. اشد مجازات برای اغتشاشگرها می خواهم.
      • IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        2 3
        کی گفته ایران سوریه میشه تودیگه چقدر ساده ای
      • * IR ۰۱:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        2 2
        چرا ما ندای زن زندگی آزادگی سرمیزنم وقتی که این زن ها هستند ک حقوق خودشون رو نمی‌خوان...کاش بیدار شین وجدان خواب الودتون تاثیر نشده بیدار شه ...
      • مهدی IR ۰۷:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 4
        تو با دیکتاتور فرقی نداری ،حجاب مخای بخواه،کسی کاری بهت نداره ،تو هم کاری به پوشش بقیه نداشته باش والا میشه قانون کشف حجاب رضاشاه ،فقط حکومت عوض شده اگه خوبه پس چرا معترضی به اون اتفاق
      • زن-عفت-افتخار IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        2 1
        احسنت
    • علیرضا IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      76 85
      پاسخ
      نوبت ماهم میشه باانگشت چشماتونو درمیارم ساندیس خورا
      • تامل IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        5 0
        اين حرف شبیه حرف داعشی هاست تو کی هستی؟!!!
      • مسعود IR ۰۶:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        1 3
        تو وامثال تو یک مشت بی سروپا نفهم کج فهم هستین و هیچ غلطی نمیکنید
      • IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        4 1
        شتر در خواب بیند پنبه دانه
      • مجید IR ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        4 1
        ی نمونه بارز از اراذل
      • @ IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        4 1
        بیچاره خیلی وقته نوبتتون تموم شده از اربابت آمریکا و اسراییل بپرس شما فقط نوکرانی هستید که به امید فتح ایران شما رو دور خودشون جمع کردند وقتش که برسه همتون رو می فروشند مثل روح الله زم اون موقع زبان تهدید که ندارید شروع می کنید به زوزه کشیدن ههه
      • IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        4 0
        راستی داعش داره جون میگیره. تو که ادعای جانم فدای وطن سر میدی آماده هستی؟ به نظرت تو این همه سال اونی که چشمشو می خوای در بیاری رفته یا امثال مثل تو؟ اگه اینا نبودن مادر خواهر من و تو معلوم نبود چه بلایی سرشون میومد. من و تو که قطعا سرمون بریده شده بود.
      • IR ۰۲:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
        1 0
        شماوطن فروش ها میمیرین ولی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد ماند
    • IR ۲۳:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      101 41
      پاسخ
      ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند
      • محسن IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        4 1
        فقط اعدام سریع در محل و دادگاه انقلابی
    • علی IR ۲۳:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      83 43
      پاسخ
      به عنون یک ایرانی از قوای نظامی و امنیتی و قضایی درخواست دارم مماشات دیگر بس است این جرثومه ها ی فساد عیاش و جیره خوران نکبت را شناسایی و دستگیر و به اشد مجازات برسانید و گوش به جوسازی رسانه های بیگانه ندهید
      • وحید AE ۰۶:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        2 2
        اگر برات امکان داره از جیره خورهای حکومتی که آقازاده هاشون با پول این ملت بدبخت تو اروپا دارن عشق و حال میکنن هم درخواستی بکن ، فساد و فحشا و اختلاس و فقر و بیکاری و شرمندگی مرد از زن و بچه نتیجه افکار پوچ و متوهم شماهاست که جامعه رو امروز گرفتار خود کرده است
    • محمد RO ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      4 1
      پاسخ
      اگر دولت به مردم کار را واگذار کنه در عرض یک روز همه این وطن فروشان مزدور اسراییل و عربستان را توی خیابان ها برای همیشه ساکت خواهند کرد این کشور مرد داره و هنوز هستن با غیرت هایی که اجازه به هم زدن امنیت را به این خود فروشان ندهند
    • فاطمه IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      4 1
      پاسخ
      واقعا این حروم زاده ها رو از جامعه حذف کنید
    • غزاله IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      4 2
      پاسخ
      زن زندگی آزادی از نظر اغتشاش گران یعنی فساد وعریان شدن را میخواهند
    • IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      4 1
      پاسخ
      مردن بیان وسط میدون یه مشت دختر بچه و پسربچه بی مخ که با یه آب نبات گول خوردن را جلو نندازن چرا رفتن پشت چند تا زن هرزه قایم شدن بیان ببینن همین مردم باهاشون چه گار می کنن .
    • IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      5 2
      پاسخ
      من نظرم اینه که با شلوغی مزاحم کسب کار دیگران وبی حجابی مشکل ما حل نمیشه ومشکل اقتصادی برا همه هست ولی آرامش امیت کشور مارا هیچ کشوری نداره.
    • قاسم IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      4 1
      پاسخ
      اوناهیکه میان شعار میدند اغتشاش میکنند همشون مسول خون‌پاک شهدای حرم شاه چراغ هستند دست از اغتشاش بردارید تا امنیت کشور ازبیندنرود کاری نکنید که پشیمان کننده باشد دست از بی حجابی بردارید بگزارید مامور امنیت نابودشان را بکنند
    • رضا IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      2 3
      پاسخ
      بزرگترین سرمایه یک حکومت که میتونه حافظ امنیت و اقتدار کشور باشه مردم هستند، نظام نیاز به یک باز بینی خردمندانه داره تا بفهمه چه شده ک در طول ۴۰ سال از مردمی که خون و جان و مالشان را فدای انقلاب میکردن در نتیجه چه ندانم کاری ها به اینجا رسیده که مشروعیت و اصل نظام را زیر سوال بردن، حکم خداست تخلف
    • IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      3 1
      پاسخ
      خدا لعنت کنه کسای که شعارهای بد براین نظام میدن .اگر سردار سلیمانی نبود که داعش این گرونی ازما گرفته بود الان ناموس این چند غاز اونا برد بودن گرونی از ناحیه غریباس کار اوناس اگر دولت نداشتع باشه از کجا سیل زدها زلزله زدها را تامین کنه .مگه ما میذارم به دین قران ناموس حجابمون تعرز کنن .زن حجاب زندگی
    • پدرام IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      3 0
      پاسخ
      شاید همه ما با این وضعیت اقتصادی اشفته مخالف دولت هستیم اما مخالف رهبری نباید باشیم .اعتراض با اغتشاش و خرابکاری متضاد هم هستن .در تمام دنیا خرابکاری جرم محسوب میشه .ضمنا انتقاد از بسیج داریم که نام بسیج رو خدشه دار نکنید .تندروری نکنید .بسیجی کسی هست که برای مردم و ناموسش جلوی دشمن ایستاد و شهید ش
    • IR ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      2 0
      پاسخ
      امان از مردم نادان (سربازان دشمن ) .
    • IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      2 0
      پاسخ
      چرا خودتون مسقره غربیا دشمنا میکنید اون ور آبیا دور دورغ میگن این اغتشاگرا.بیشتر عقدی ویا توق زیاد دارن ..اگر دین ما اسلام باید طبق گفته قران زندگی کنیم.غیرت یه ایرانی به برداشتن روسری از سر شعار الکی دادن نیست همت کنید اجازه ندیدن اجنوی وارد خاکمون بشه.من دهی پنجای هستم به کشور افتخار میکنم
    • علی IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      این همه اسراییلی چگونه آمده بودند
    • علی حسنی IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      2 0
      پاسخ
      این حیوانات وحشی که افسار پاره کردهاند وسر در اخور اسراییل ،عرعرستان و..... دارند با وجود جوانان غیور وغیرتمند به زباله دان تاریخ خواند رفت.
    • IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      2 0
      پاسخ
      خدا لعنت کند عاملین اختلاس، ارتشاء، دزدی، دروغ فساد و فحشا رو که مملکت رو به این حال و روز انداختن.
    • حمید خرازی IR ۰۱:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      17 6
      پاسخ
      تو بی آرتی بودیم مأمورا با تفنگ پینت بال زدن تمام شیشه هارو شکوندن به کجا شکایت کنیم؟.؟
      • IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        1 0
        کمتر دروغ بگو
    • سیروس IR ۰۲:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل مرگ بر مزدور مرگ بر جیره خوار مرگ بر شراب خوار مرگ بر قمارباز مرگ بر شهوتران مرگ بر مزدور آمریکایی مرگ بر داعش مرگ بر وطن فروش مرگ بر تجربه طلب
    • علی IR ۰۳:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      2 1
      پاسخ
      بعید میبینم مردم با این اعتراضها که اسم اغتشاشات روش گذاشتن موافق باشن ولی مردم با هر روشی که بلد بودن دردشون رو فریاد زدن نه تنها درمون نشد بلکه هر روز دردی به دردها اضافه شد تا جایی که سفره مردمی که تا دیروز نان وتخم مرغ را برای روز تنگ تناول میکردن با نامهربانی آن را هم گرفتن، واقعا زندگی سخت شده
    • علی IR ۰۳:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 1
      پاسخ
      اینام مسؤلین ما هستند یا عراق متجاوز وسوریه ولبنان وفلسطین ویمن وبورکبنافاسو وسومالی؟؟؟ شداخبار گوش بدیم ونصف وقتمون رو با اخبار این کشورهای گرسنه وباج خواه تلف نکنن،برادرمن تواگربیل زنی باغچه خودت رو بیل بزن،تا ملت همچنانکه تجربه ثابت کرده تاپای جان پاتون بمونه مگر پشتوانه ای ازین ملت بهترسراغدارید
    • علی IR ۰۳:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      2 1
      پاسخ
      ولله اگر ذره ای توجه به خواسته بحق مردم بشه(یک زندکی حداقلی برا یه شهروند «خانه ماشین درامد» جانشان رارقربانتان میکنن ولی نه تنهاازش محرومان بلکه سفره نان وخالی رو هم ازشون دریغ میکنید، اینهمه فساد وفحشا در جامعه حاصل فقره ولا غیر، یکمقدار دلتون برا ملت بسوزه اونهایی که امام راحل ولی نعمتشان خواند،
    • فرهاد IR ۰۵:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      بیایید همگی تلاش کنیم ایران را به سوریه و عراق تبدیل نکنیم. اگر این کشتی غرق شود همه همراه آن غرق خواهیم شد
    • IR ۰۶:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      چرا دستگیرشدگان بزودی ازاد شدند .چرا احساسی نامیدند اگراحساس داشتند درمقابل آشوبگران ومسائل شهر وکشور احساس امنیت می‌کردند پس به به دروغ احساسی شدن نباید ازاد بشوند
    • مردم IR ۰۸:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 2
      پاسخ
      هنوز هم نمی خوابد صدای مردم رو بشنوید
    • مهسا IR ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 2
      پاسخ
      خدا ازشون نگذره ما در فقر زندگی میکنیم ولی حاضر به خیانت به وطن نیستیم اینا دنیا رو خوردن همش خیانت ودزدی واشوب کارشون هست عدالت خدایا توخودت با عدالت جوابشون رو بده
    • نیما IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 2
      پاسخ
      با توجه به فیلمها و عکس ها منتشر شده توسط شما جای نگرانی نیست...خخخخخخ
    • IR ۰۸:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      2 1
      پاسخ
      خاک بر سر شما که قدر ارامش و نیروی انتظامی پاک را ندارید شما لیاقت دولت پاک را ندارید اخر که شبیه سوریه شدید میزنید تو سرتون لعنت خدا به شما
    • IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 1
      پاسخ
      افرین بر جوانان حرف رو باید تو گوش حکومت با سیلی فهموند
    • بنده خدا IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      لعنت به اغتشاش گران یک مشت ادم بیشعور و بی فرهنگ که خانواده درست و حسابی ندارند امنیت همه را دارن به فنا می دهند ما چه گناهی کردیم که فرزندانمان نمیتونیم بیرون ببریم. اینا یک مشت ادم عقده ای هستند که هیچ دستاورد و فکری ندارند چهار تا کلمه درست هم ادا نمیکنند همش فحش و حرفای بی ادبانه.
    • م IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 1
      پاسخ
      این سنت الهی هست که خدای متعال در قران وعده آن را داده است . نظام تاوان بی تفاوتی خودش را در بورس میدهد. وسیعلم الذین ظلموا ...
    • مهدی IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      خدا لعنتشون کنه اتفاقا فیلم شکستن شیشه ماشین ها و لطمه زدنشون به موتورهای پارک شده پخش شده
    • عاشق وطنم IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      خوب دارن افکار عمومی را داغون میکنن..مردم ما کاش یه ذره فکر میکردن ..فقط صلح تا غروب نشستن پای شبکه های ماهواره ای ببینن اونا چی میگن..امروز داعش وارد شیراز شد فردا ناموس همه را برباد میده بدحجاب و بی حجاب نمیشناسه..مردم هم با کارای بی فکرشون دارن دامن میزنن به قتل و خرابی..هیج کشوری دلسوز ایران نیس
    • احمد گلزاری IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      چرا دود شدن هزاران میلیارد تومان پول مردم در بورس برای شما مهم نیست اما سطل زباله را پیراهن عثمان میکنید.
    • آرمین شکوری IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      این مملکت مملکت صاحب الزمان عج هست هیچ تغییری قرار نیست اتفاق بیفته تا خود آقا تشریف بیارند پس بیهوده تلاش نکنید ما این مملکت رو با تمام خوبی و بدی هاش دوست داریم و تلاش برای بهتر شدنش میکنیم نه آتش زدن
    • ع.ع IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      یعنی اینقدر آدم پرت و خواب توی این مملکت داریم؟
    • سعید AE ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      خدا حافظ و نگهدارتان فرزندان امنیت ایران اسلامی...حق نگهدارتان
    • مجتبی IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 1
      پاسخ
      اینا واسه بی حجابی نیست مردم از فقر خسته شدن پراید ۲۰۰ ملیونی گوشت ۲۰۰ هزاری نان زن بچه هامون نداریم بدیم شما مملکت دورست کن مرد ها هم با چادر میان تو خیابان
    • سهراب IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      یکبار هزار نفر از این بچه بی ادبها را بگیرین جلوی چشم مردم ازشون حرف بکشید که چرا ایران را به سمت نزاع داخلی و راه بازکن برای ترویست ها شدند؟ چند نفر جامعه شناس نداریم تو محازی یا دانشگاه برای اینا حرف بزند؟؟
    • حمید قصابان IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      با عرض سلام وادب خدمت مردم عزیز کشورم ایران،عزیزان این مملکت نیاز به اتحاد و یکپارچگی دارد پس با سخنان تهدیدی وغیره جوانان عزیز وقومیت ها و کسانی که از لحاظ عقیده با ما همسان نیستند رو از خودم نرانیم و به صحبتهای رهبری در مورد تحکیم واقعا عمل کنیم وبا عفو و گذشت وگفتگودنبال جذب حداکثری باشیم .
    • امیر IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 1
      پاسخ
      اخه احمق دیگه یک چیری بنویس که با عقل جور دربیاد دیگه چیری که باذچشمهایزخودنون دیدیم داری چی میگی براذخودت احمق خودتی
    • IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 1
      پاسخ
      سران یک ببخشید نتونستن بگن.چرا فقط موافق هارو به اشتراک میزارید.اون فرد با باتوم از راه رفتنش تاانتها مشخصه.
    • بتول IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      خدا حفظ کند حافظان امنیت وپلیس وسپاه ویگان ویژه وبسیجیان عزیزوجان برکف را ❤من برای همه شماها صدقه دادم
    • بتول IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      خدا لعنت کند اغتشاشگران را از دستگاه قضایی خواهشمندیم هرچه سریعتراقدام به بازداشت عاملان اغتشاش کنند
    • محمدرضا IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      لعنت بر پدر و مادر کسی که ملت ایران رو به این روز انداخته لعنت بر دشمن ملت ایران لعنت بر دشمن آزادی
    • روژان IR ۲۰:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 1
      پاسخ
      تو رو قرآن نگید حافظان امنیت٠ دیدیم حافظان امنیتتون با حافظان سلامت چ کردن٠ من ١ امدادگرم با اینکه اینها ب ما رحم نمی کنن ولی فرق من با این حافظان امنیت اینه ک اگر از من کمک بخوان کمک می کنم
    • شیراز تسلیت IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      شهادت زاٸران شاه چراغ رابه مردم خوب وولایتمدار شیراز وملت ایران تسلیت عرض میکنیم دیگرمماشات بس هست نظام باهمراهی مردم بااغتششاگران مزدور وتجزیه طلب باید برخورد شدیدوبه اشدمجازات برسند نظام باید بساط وطن فروشان وسلبریدهای مزدور وکفتارکه ازنظام لولیدن وچهره شدن راجمع کند تاکی مماشات کنیم دیگربس هست
    • شیراز تسلیت IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      2 0
      پاسخ
      صالحی که کامنت گذاشتی وداری هذیان میگویید بفهم اعتراض نیست بلکه اغتشاشه به جای این چرندیات وهمراهی کردن بااغتشاشگران واشوبگران تجزیه طلب که مرگ دختره پانکرد رابهانه کردن وبعدادروغ پدرش روشن شده ومیگفت دخترش راافتاب ندیده این اعتراض اقتصادی نیست مسولین بی کفایت مماشات بس هست
    • زهرا IR ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      2 0
      پاسخ
      از تیپ و قیافه هاشون معلومه همه ارازلن....از تریپ لاتی راه رفتن و قمه کشیدناشون.... انقلابی که دست این قمه کشا اتفاق بیافته فاتحش خوندست.... اونایی که میگن چرا پلیس برخورد میکنه برن ببینن کشورای دیگه حد و مرز اعتراض چقدره ؟ ..جرات دارید این کارا رو بکنید ؟
    • IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      بی شرف ها
    • الهه IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      اصلا معلوم نیست چه خواسته ای دارند . اصلا برای مطالبه حقوق و رفاه مردم صحبت نمیکنند . برای همین من ازشون حمایت نمیکنم .
    • IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 1
      پاسخ
      چند ثانیه درامد ایران میشه سر و ته هر کوچه ایران چند تا سطل از جنس طلا بزاری کجای کارید
    • مریم IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      لعنتتتت خدابراغتشاشگران خداریشه همشونوخشک کنه
    • IR ۰۱:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      همدستی اصلاح طلبان با اغتشاش گران و داعش در وقایع اخیر؟
    • سیدمجتبی حسینی IR ۰۲:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 1
      پاسخ
      خدالعنت کند این بی سروپاها را مملکت به تعطیلی کشاندن خدای داغشان بزار توجگرپدرومادرهاشان چقدر مردم داقدارکردن آنهم چه آدمهای وطن پرستی خوب انسان دربرابر این غربتها کوتا می آیند شاید آدم شوند خدالعنتشان کند اینها مشتی اشغال هستن
    • بابک خرمدین IR ۰۳:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      1 0
      پاسخ
      بسه دیگه جرعت نداریم بریم بیرون از خونه میخان کشور رو به آشوب بکشونن
    • محسن IR ۰۳:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      1 1
      پاسخ
      خدا لعنت کنه اسراییل و آمریکا و عربستان سعودی
    • علی IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 1
      پاسخ
      برخورد قاطع بشه چون اینها ازمعنی زن زندگی ازادی برهنگی میخان وهوس رانی که دراین کشور ناموس وخاک حرمت بالایی داره وهزاران شهید دراین راه فدای این دوکلمه شده وایران ایرانی هیچ وقت زیربار این ننگ نخواهد رفت وقطعا همه ملت خواهان برخورد قاطع با این طیف عقیده واشوب هستند

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