روایت میدانی از وضعیت امروز تهران

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ از چند روز قبل ضدانقلاب با کلیدواژه «مهسا امینی» و به بهانه چهلمین روز درگذشت وی، با بازوان رسانه‌ای خود رپورتاژ سنگینی را برای ایجاد اغتشاش و آشوب در کشور تدارک دیده بود و با انتشار پی در پی فراخوان به زعم خود به‌دنبال ایراد «ضربه نهایی» به نظام مقدس جمهوری اسلامی بود.

از صبح امروز و هم‌زمان با فراخوان گسترده ضدانقلاب برای ایجاد آشوب و اغتشاش در کشور، خبرنگاران گروه جامعه خبرگزاری مهر در معابر و خیابان‌های اصلی پایتخت حضور پیدا کردند.

اما با این حال تا ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه خبری از وقوع اغتشاش و یا تجمع در معابر پایتخت نبود. جزئیات گزارش میدانی خبرگزاری مهر از وضعیت معابر پایتخت تا ساعت ۱۴:۳۰ را می‌توانید در اینجا بخوانید.

شکل‌گیری کانون‌های محدود تجمع و اغتشاش در معابر فرعی

رفته رفته کانون‌های کوچک و محدود تجمع و اغتشاش در برخی از معابر فرعی پایتخت به‌خصوص کوچه‌ها و خیابان‌های محدوده ظهیرالاسلام شکل گرفت که از ابتدای شکل‌گیری ماهیتی خشونت‌طلب و رادیکالی داشت.

به‌طوری‌که اغتشاشگران پس از حضوران مأموران انتظامی و مدافعان امنیتی در کانون‌های تجمع اقدام به سنگ‌پراکنی، ایجاد راه‌بندان، تحریق و تخریب اموال عمومی کردند.

سنگ‌پراکنی به سمت حافظان امنیت با کلیدواژه «مهسا امینی»

از جمله کانون‌های اغتشاش در کوچه مظفری بود که اغتشاشگران اقدام به ایجاد راه‌بندان و آتش‌زدن زباله‌ها کرده بودند و پس از حضور حافظان امنیت اقدام به سنگ‌پراکنی گسترده کردند.

نکته قابل تأمل؛ سازمان‌دهی اغتشاشگران در برخی از خانه‌های واقع در این کوچه بود؛ به‌طوری‌که با حضور مأموران انتظامی و حافظان امنیت، اغتشاشگران بلافاصله در خانه‌هایی که از قبل برای اسکان آن‌ها تدارک دیده شده بود، حاضر می‌شدند و از پنجره‌ها اقدام به پرتاب اجسام سنگین‌وزن به سمت مأموران انتظامی و حافظان امنیت می‌کردند و در نهایت پراکنده و متفرق شدند.

کندن میله‌ها برای ایجاد راه‌بندان

مقصد بعدی، دروازه دولت بود. اغتشاشگران اقدام به کندن میله‌های حائل در خیابان انقلاب کرده بودند و در نهایت با حضور مأموران انتظامی و حافظان امنیت متفرق شدند و تعدادی از آن‌ها وارد ایستگاه متروی دروازه دولت شدند.

در محدوده چهارراه ولیعصر، اغتشاشگران سعی در ایجاد ترافیک و راه‌بندان داشتند که با مدیریت پلیس راهور وضعیت ترافیکی به حالت عادی بازگشت.

اغلب کانون‌های تجمع در معابر فرعی پایتخت شکل گرفته که پس از حضور مأموران انتظامی و حافظان امنیت بلافاصله متفرق می‌شوند و اگر فرصت مهیا شود بار دیگر در یک خیابان فرعی دیگر اقدام به سازماندهی تجمع می‌کنند.

علت ترافیک گسترده در معابر اصلی پایتخت

نکته قابل تأمل؛ وقوع ترافیک گسترده در خیابان‌های اصلی پایتخت هم‌چون خیابان انقلاب و خیابان ولیعصر است که به‌دلیل تحریق سطل زباله‌ها و قرار دادن آن‌ها در مسیر تردد خودروها شکل گرفته است.

اغتشاشگران با این شیوه سعی در همراه کردن مردم با خود را دارند اما در اغلب موارد با پاسخ منفی جمعیت حاضر مواجه می‌شوند.

آتش زدن زباله‌ها، تحریق سطل‌های زباله و ایجاد راه‌بندان به‌وسیله آن‌ها و تخریب شیشه‌های خودروهای پارک شده شهروندان در معابر از جمله اقدامات هنجارشکنانه‌ای بود که از سوی اغتشاشگران در تجمعات امروز پایتخت بروز و ظهور پیدا کرد.

برقراری امنیت با حضور به موقع حافظان امنیت

اگر چه عده‌ای فریب خورده در قالب گروه‌های چند ده نفره تلاش کردند تا در معابر و محلات آشوب‌هایی به پا کنند و نظم و امنیت را در شهر تهران برای ساعتی مختل کنند اما با ورود و حضور به موقع مأموران نیروی انتظامی و حافظان امنیت شرایط به حالت عادی بازگشت.