جزئیات دستگیری عاملان شهادت استوار آرمین عباسی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس تهران اعلام کرد: ساعت ۲۱:۳۰ مورخه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ افراد حاضر در پشت بام یک برج ۲۰ طبقه مسکونی در منطقه سعادت آباد اقدام به پرتاب اجسام سخت نظیر سنگ ، قطعات آهن و به سمت مأموران یگان امداد پلیس تهران بزرگ می نمایند که در حال عبور از خیابان جمشیدی بودند .

بر اثر پرتاب اجسام سخت نظیر سنگ ، قطعات فلز ، شیشه و ... به سمت مأمورین ، استوار آرمین عباسی ( ۲۴ ساله ) از ناحیه سر مورد اصابت یک دریچه ای فلزی قرار گرفت که با وجود استفاده از کلاه ایمنی ، از ناحیه سر به شدت دچار مجروحیت می شود که با وجود انتقال به مرکز درمانی و انجام اقدامات درمانی ، به علت شدت جراحت وارد شده به نالحیه سر به شهادت می رسد .

با تشکیل پرونده مقدماتی و با دستور بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده جهت شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان شهادت استوار آرمین عباسی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با مراجعه به محل شهادت استوار آرمین عباسی و با انجام تحقیقات پلیسی و بهره گیری از تصاویر دوربین های مداربسته ساختمان ۲۰ طبقه ای که پرتاب اجسام سخت از آنجا صورت گرفته بود ، موفق به شناسایی افرادی شدند که در شب شهادت آرمین عباسی در پشت بام حضور داشتند.

با تحقیقات پلیسی و با همکاری اهالی ساختمان ، کارآگاهان موفق به شناسایی دو جوان به نام های "محمدرضا" و "امیرمحمد" شدند که شب حادثه به عنوان میهمان به منزل یکی از ساکنان ساختمان مراجعه کرده بودند .

با شناسایی محمدرضا و امیرمحمد به عنوان پرتاب کنندگان دریچه فلزی ( عاملان شهادت شهید آرمین عباسی ) ، دستگیری این دو متهم در دستور کار کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت.با شناسایی مخفیگاه محمدرضا ( ۳۰ ساله ) در یکی از شهرهای شمالی کشور ، کارآگاهان اداره دهم در ساعت یک بامداد روز جمعه مورخه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۴ موفق به دستگیری محمدرضا شدند.

محمدرضا در همان تحقیقات اولیه صراحتا به مشارکت در شهادت آرمین عباسی اعتراف کرد و عنوان داشت : " آن شب (جمعه مورخه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ ) به همراه امیرمحمد میهمان خانه یکی از دوستان خود بودیم ؛ در حال مصرف مشروبات الکلی بودیم که متوجه شدیم تعدادی از افراد به پشت بام ساختمان رفتند ؛ به همراه امیرمحمد به پشت بام رفته و در آنجا دیدیم که تعدادی از افراد حاضر در پشت بام در حال پرتاب اجسام به سمت مأمورین هستند که در آنجا به همراه امیرمحمد ، دریچه آب پشت بام را به سمت مأمورین پرتاب و پس از آن به داخل خانه ی دوستمان برگشتیم ".

با توجه به اعترافات صریح محمدرضا و با شناسایی محل کار امیرمحمد در منطقه سعادت آباد ، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در ساعت ۱۷:۰۰ روز جمعه مورخه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۴ ، امیرمحمد ( ۲۴ ساله ) را دستگیر و به اداره دهم منتقل کردند.

امیرمحمد پس از مواجه حضوری با محمدرضا و در تحقیقات کارآگاهان ، صراحتا به مشارکت در پرتاب دریچه آهنی منجر به شهادت استوار آرمین عباسی اعتراف و عنوان داشت که این اقدام به پیشنهاد وی صورت گرفته است .

سردار علی ولیپور گودرزی ، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : با توجه به شواهد و قرائن بدست آمده و با اعتراف صریح متهمین ، قرار بازداشت موقت از سوی مقام محترم قضایی صادر و متهمین جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داده شدند.