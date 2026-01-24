  1. جامعه
  2. انتظامی
۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

جزئیات دستگیری عاملان شهادت استوار آرمین عباسی اعلام شد

جزئیات دستگیری عاملان شهادت استوار آرمین عباسی اعلام شد

پلیس تهران با اشاره به جزئیات دستگیری عاملان شهادت استوار آرمین عباسی اعلام کرد: افرادی از پشت‌بام یک برج مسکونی اقدام به پرتاب اجسام سخت به سوی مأموران امداد پلیس کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس تهران اعلام کرد: ساعت ۲۱:۳۰ مورخه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ افراد حاضر در پشت بام یک برج ۲۰ طبقه مسکونی در منطقه سعادت آباد اقدام به پرتاب اجسام سخت نظیر سنگ ، قطعات آهن و به سمت مأموران یگان امداد پلیس تهران بزرگ می نمایند که در حال عبور از خیابان جمشیدی بودند .

بر اثر پرتاب اجسام سخت نظیر سنگ ، قطعات فلز ، شیشه و ... به سمت مأمورین ، استوار آرمین عباسی ( ۲۴ ساله ) از ناحیه سر مورد اصابت یک دریچه ای فلزی قرار گرفت که با وجود استفاده از کلاه ایمنی ، از ناحیه سر به شدت دچار مجروحیت می شود که با وجود انتقال به مرکز درمانی و انجام اقدامات درمانی ، به علت شدت جراحت وارد شده به نالحیه سر به شهادت می رسد .

با تشکیل پرونده مقدماتی و با دستور بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده جهت شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان شهادت استوار آرمین عباسی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با مراجعه به محل شهادت استوار آرمین عباسی و با انجام تحقیقات پلیسی و بهره گیری از تصاویر دوربین های مداربسته ساختمان ۲۰ طبقه ای که پرتاب اجسام سخت از آنجا صورت گرفته بود ، موفق به شناسایی افرادی شدند که در شب شهادت آرمین عباسی در پشت بام حضور داشتند.

با تحقیقات پلیسی و با همکاری اهالی ساختمان ، کارآگاهان موفق به شناسایی دو جوان به نام های "محمدرضا" و "امیرمحمد" شدند که شب حادثه به عنوان میهمان به منزل یکی از ساکنان ساختمان مراجعه کرده بودند .

با شناسایی محمدرضا و امیرمحمد به عنوان پرتاب کنندگان دریچه فلزی ( عاملان شهادت شهید آرمین عباسی ) ، دستگیری این دو متهم در دستور کار کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت.با شناسایی مخفیگاه محمدرضا ( ۳۰ ساله ) در یکی از شهرهای شمالی کشور ، کارآگاهان اداره دهم در ساعت یک بامداد روز جمعه مورخه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۴ موفق به دستگیری محمدرضا شدند.

محمدرضا در همان تحقیقات اولیه صراحتا به مشارکت در شهادت آرمین عباسی اعتراف کرد و عنوان داشت : " آن شب (جمعه مورخه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ ) به همراه امیرمحمد میهمان خانه یکی از دوستان خود بودیم ؛ در حال مصرف مشروبات الکلی بودیم که متوجه شدیم تعدادی از افراد به پشت بام ساختمان رفتند ؛ به همراه امیرمحمد به پشت بام رفته و در آنجا دیدیم که تعدادی از افراد حاضر در پشت بام در حال پرتاب اجسام به سمت مأمورین هستند که در آنجا به همراه امیرمحمد ، دریچه آب پشت بام را به سمت مأمورین پرتاب و پس از آن به داخل خانه ی دوستمان برگشتیم ".

با توجه به اعترافات صریح محمدرضا و با شناسایی محل کار امیرمحمد در منطقه سعادت آباد ، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در ساعت ۱۷:۰۰ روز جمعه مورخه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۴ ، امیرمحمد ( ۲۴ ساله ) را دستگیر و به اداره دهم منتقل کردند.

امیرمحمد پس از مواجه حضوری با محمدرضا و در تحقیقات کارآگاهان ، صراحتا به مشارکت در پرتاب دریچه آهنی منجر به شهادت استوار آرمین عباسی اعتراف و عنوان داشت که این اقدام به پیشنهاد وی صورت گرفته است .

سردار علی ولیپور گودرزی ، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : با توجه به شواهد و قرائن بدست آمده و با اعتراف صریح متهمین ، قرار بازداشت موقت از سوی مقام محترم قضایی صادر و متهمین جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داده شدند.

کد مطلب 6729875
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه