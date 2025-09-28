  1. استانها
  2. مرکزی
۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۷

استقامت و اتحاد ملت ایران رمز پیروزی نظام است

استقامت و اتحاد ملت ایران رمز پیروزی نظام است

محلات- امام جمعه محلات گفت:صبر، استقامت و اتحاد ملت ایران رمز پیروزی نظام و دستیابی به سعادت حقیقی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی عصر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان محلات که عصر روز یکشنبه در سالن فرمانداری محلات برگزار شد، اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس ملت ایران تنها با تکیه بر ایمان، شجاعت جوانان و لطف الهی در برابر قدرت‌های جهانی ایستاد و پیروز شد، در حالی که آمریکا و شوروی به عنوان دو ابرقدرت آن زمان پشتیبان صدام بودند.

وی ادامه داد: خداوند در آیه پایانی سوره آل‌عمران، چهار اصل مهم را برای مومنان بیان می‌کند؛ صبر و پایداری، همبستگی در برابر دشمنان، آمادگی برای جهاد و رعایت تقوا که عمل به این اصول، راه رستگاری و سربلندی را هموار می‌سازد.

حجت‌الاسلام ربانی تصریح کرد: این آموزه‌ها محدود به دوران جنگ نیست، بلکه در تمام مراحل زندگی و به‌ویژه در شرایط کنونی که کشور با جنگ ترکیبی و توطئه‌های گسترده دشمنان مواجه است، صبر، استقامت و اتحاد، رمز پیروزی و دستیابی به سعادت حقیقی به شمار می‌رود.

برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران در نیم‌ور محلات

فرماندار محلات نیز در این نشست اظهار کرد: ملت ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس با وجود سخت‌ترین شرایط، ایستادگی و مقاومت کرد و اکنون نیز وظیفه همه مسئولان است که با همدلی و اتحاد، برای رفاه و آرامش جامعه تلاش کنند.

حسن خزایی پور تصریح کرد: کشور ما همواره با تحریم‌های گوناگون روبه‌رو بوده و این واژه برای ملت ایران تازگی ندارد اما در شرایط کنونی و با توجه به فضای روانی ناشی از فعال‌سازی مکانیسم ماشه، مسئولان باید با ارتقای سطح خدمت‌رسانی، مانع از فشار بیشتر تحریم‌های ظالمانه بر زندگی مردم شوند.

وی ادامه داد: اکنون که ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و با وجود تجربه هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، دشمنان قسم‌خورده انقلاب اسلامی همچنان درک نکرده‌اند که ملت ایران در همه شرایط پشتیبان نظام جمهوری اسلامی و رهبری بوده و خواهد بود.

خزایی‌پور گفت: هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران از ۱۵ تا ۱۸ مهرماه در نیم‌ور برگزار می‌شود و همچنین از ۲۲ تا ۲۵ مهرماه، المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور به میزبانی محلات برپا خواهد شد.

---

کد خبر 6605208

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها