فرماندار دیر: ۳۷ میلیارد تومان به ورزش و فرهنگ شهرستان تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی صبح شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دیر اظهار داشت: امسال از محل اعتبارات شورای راهبردی پتروشیمی‌ها و تملک دارایی، مبلغ ۲۷ میلیارد تومان به ورزش و ۱۰.۶ میلیارد تومان نیز به حوزه فرهنگ و هنر شهرستان اختصاص یافته است.

فرماندار شهرستان دیر ضمن تبریک هفته تربیت بدنی، بر شناسایی و حمایت از استعدادهای ورزشی شهرستان تاکید کرد و بیان داشت: ورزش نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و انواع بیماری‌ها به‌ویژه بیماری‌های قلبی و عروقی دارد و حمایت از ورزش همگانی در شهرستان را از اولویت‌ها می‌دانیم.

سجادی در ادامه به مشکلات تیم‌های ورزشی برای اعزام به مسابقات استانی و کشوری اشاره کرد و گفت: فعلاً از ظرفیت شرکت‌های پیرامونی برای حل این مشکل استفاده می‌کنیم تا به راهکار بهتری برسیم.

فرماندار دیر رتبه‌های دانش‌آموزان شهرستان در کنکور سراسری را قابل تحسین خواند و به آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: در حال گذر از جامعه سنتی به مدرن هستیم و شاهد آسیب‌های اجتماعی نوظهور می‌باشیم که لازمه آن خودمراقبتی از خانواده و دانش‌آموزان است.

وی خواستار زمینه‌سازی برای حضور اولیای توانمند در انجمن اولیا و مربیان مدارس شد و بر اهمیت مقوله پدافند غیرعامل در ادارات و نهادها تاکید و تصریح کرد: هرچه در زمینه پدافند غیرعامل کار کنیم خوب است و نیاز است در ادارات و نهادها به این مقوله توجه جدی شود.

سجادی با اشاره به در پیش بودن ایام فاطمیه عنوان کرد: حضرت زهرا سلام الله علیها بهترین الگوی برای همه ما به‌ویژه زنان و دختران است و باید سبک زندگی ایشان را دنبال کنیم.

وی همچنین با گرامیداشت ۱۳ آبان، این مناسبت را نماد تقابل حق و باطل دانست و با تحلیل اهداف دشمن در جنگ اخیر، تصریح کرد: هدف دشمن در جنگ ۱۲ روزه نابودی توان هسته‌ای و موشکی و فروپاشی ایران بود که محقق نشد. وقتی توان به دانش تبدیل شد، این دانش از بین رفتنی نیست.

سجادی در پایان یادآور شد: مردم ایران در این دفاع مقدس اخیر پاسخ مناسبی به دشمن دادند و باید این سرمایه مردمی و اجتماعی را حفظ و تقویت کنیم.