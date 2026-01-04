مدیرکل هواشناسی تهران: بارش برف و باران در نیمه شمالی استان ادامه دارد

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس بولتن پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان تهران و با توجه به هشدار سطح زرد شماره ۵۷ مورخ ۱۱ دیماه ۱۴۰۴، امروز آسمان استان تهران نیمهابری تا ابری پیشبینی میشود.
وی افزود: در برخی مناطق، بهویژه نیمه شمالی استان، در بعضی ساعات شاهد بارش باران و برف و وزش باد خواهیم بود و در ارتفاعات نیز بارش برف، کولاک، مه و احتمال بارش تگرگ وجود دارد که این شرایط با کاهش محسوس دما و یخبندان، بهخصوص در دامنهها و ارتفاعات، همراه خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: از فردا وضعیت جوی استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و از عصر فردا تا اواخر هفته، با استقرار جو پایدار و نبود وزش باد قابل ملاحظه، بهتدریج افزایش غبار محلی و کاهش کیفیت هوا در مناطق پرتردد شهری مورد انتظار است.
