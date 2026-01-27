وفاداری بازاریان یاسوج؛از پشتیبانی در دفاع مقدس تا هوشیاری در اغتشاشات

خبرگزاری مهر، گروه استانها-نسیم راوند: یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، در حالی که در چند ماه گذشته شاهد اغتشاشات گسترده‌ای بود، بازاریان این شهر با بیداری و هوشیاری خود توانستند مسیر اعتراضات را از انحراف جدا کنند. اعتراضاتی که ابتدا به دلیل مشکلات معیشتی و گرانی‌ها آغاز شد و به سرعت توسط عوامل دشمن به اغتشاش کشیده شد، اما بازاریان یاسوج از همان ابتدا مسیر خود را از آشوبگران جدا کردند و در کنار انقلاب اسلامی ماندند، همان طور که در طول ۴۷ سال انقلاب همیشه در کنار این نظام ایستادگی کردند.

از تامین مایحتاج جبهه توسط بازاریان تا ایستادگی در کنار انقلاب

محمد حسنی یکی از پیشکسوتان بازار یاسوج، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حمایت‌های بی‌دریغ بازاریان از انقلاب اسلامی می‌گوید: در دوران جنگ تحمیلی، بازاریان همه دارایی های خود را به میدان آوردند و تنها چیزی که در آن زمان مهم بود، کمک به جبهه‌ها و پشتیبانی از رزمندگان بود و این روند ادامه پیدا کرد و تا به امروز، بازاریان در تمامی بحران‌ها کنار انقلاب ایستاده‌اند.

او ادامه می‌دهد: در جنگ ۱۲ روزه اخیر که بازار دچار مشکلات و فشارهای زیادی شد، بازاریان توانستند با تأمین کالاهای اساسی، همدلی خود را با مردم و نظام نشان دهند اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، حل مشکلات معیشتی است که به شدت مردم را تحت فشار قرار داده است.

بازاریان همیشه پشت انقلاب ایستاده اند

علی محسنیان رئیس اسبق اتحادیه خواربارفروشان کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت و گو با خبرنگار مهر می‌گوید: بازار همیشه پشت انقلاب ایستاده است و در آینده نیز هیچ‌گاه از این مسیر منحرف نخواهیم شد، اگرچه شرایط سخت است و بی‌سامانی‌ها در بازار به شدت افزایش یافته، اما ما بازاریان از هیچ‌گونه تلاشی برای خدمت به مردم کوتاهی نمی‌کنیم.

تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مهمترین مشکلات بازاریان

رئیس فعلی اتاق اصناف یاسوج هم در گفت و گو با خبرنگار مهر به مهم‌ترین دغدغه‌های بازاریان در حال حاضر اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اصناف در حال حاضر تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش است و این موضوع باعث شده که بسیاری از بازاریان نتوانند به راحتی برای کسب‌وکار خود برنامه‌ریزی کنند و مشکلاتی با سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها داریم که بر دوش ما سنگینی می‌کند.

مهرداد الهی همچنین از نقش اقتصادی بازاریان در روزهای بحرانی صحبت می‌کند و می‌افزاید: در شرایط کنونی که بسیاری از مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید طلا و ارز روی آورده‌اند، بازاریان همچنان سرمایه‌های خود را در کسب‌وکارها و تأمین نیازهای مردم خرج می‌کنند و این نشان‌دهنده تعهد و مسئولیت‌پذیری است که بازاریان به آن پایبند هستند.

او با اشاره به مشکلات ساختاری بازار می‌گوید: اگرچه در جلسات متعددی که با مسئولان کشور داشتیم، صحبت‌ها و وعده هایی داده شده که انتظار می رود مشکلات بازاریان با صدای بیشتری شنیده شود.

بازاریان یاسوج در طول تاریخ انقلاب اسلامی ثابت کرده‌اند که همیشه در کنار مردم و نظام ایستاده‌اند، و در دوران جنگ تحمیلی، در بحران‌های اقتصادی و حتی در بحران‌های اخیر، آنها با هوشیاری و مسئولیت‌پذیری خود، در هر شرایطی سعی کرده‌اند تا به مردم خدمت کنند و اجازه ندهند که دشمن از هر فرصتی برای ضربه زدن به کشور بهره‌برداری کند.

در پایان، می‌توان گفت که وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و همراهی همیشگی با نظام، شعار بازاریان یاسوج در طول تاریخ انقلاب است. امروز نیز آنها همچنان آماده‌اند تا در کنار مردم، در مسیر اصلاح مشکلات اقتصادی گام بردارند و به وظیفه خود در قبال این کشور و مردم پایبند بمانند.