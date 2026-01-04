به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح یکشنبه در نشست هم‌اندیشی با بازاریان مجتمع تجاری این شهرستان با تأکید بر جایگاه مهم بازاریان در جامعه اظهار کرد: بازاریان این شهرستان همواره پای بند به انقلاب و نظام بوده‌اند و در برهه‌های مختلف، همراهی و همکاری خود را به‌خوبی نشان داده‌اند.

فرماندار گناوه افزود: بازار تجاری گناوه یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری شهرستان و از بازارهای شناخته‌شده جنوب کشور است و رونق آن نقش بسزایی در اقتصاد منطقه و حتی کشور دارد.

وی با بیان اینکه دغدغه‌های بازاریان را دغدغه خود می‌داند، تصریح کرد: اگر نسبت به مشکلات شما دغدغه نداشتیم، این جلسه برگزار نمی‌شد، خود را خدمتگزار مردم می‌دانم و هر جا لازم بوده، محکم پای خواسته‌های بحق مردم ایستاده‌ام.

وی ادامه داد: گناوه را با ظرفیت بازار پویا و مردم مؤمن، متدین و انقلابی آن می‌شناسند و انتظار داریم بازاریان نیز با همفکری، هم‌افزایی و تعامل، مغازه‌های خود را باز و به کسب و کار بپردازند.

رسیدگی به مطالبه بازاریان و لنجداران

فرماندار گناوه گفت: دغدغه‌های شما به‌حق است و تلاش خواهیم کرد در چارچوب قانون، از هر طریق ممکن برای حل آن‌ها گام به گام اقدام کنیم.

اسفندیاری تاکید کرد: اگر بازاری فعال، آرام و پررونق داشته باشیم، سود و منفعت آن به همه می‌رسد و امنیت اقتصادی و اجتماعی را تقویت و آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری کاهش می‌یابد.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی مبادلات مرزی برای حل مشکل ۵ درصدی خبر داد و افزود: مسئولان کشوری را برای رسیدگی به مطالبه بازاریان و لنجداران به شهرستان دعوت خواهیم کرد و در این مسیر، کنار بازاریان خواهیم بود.

فرماندار گناوه در پایان خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم شرایطی فراهم شود که بازار گناوه از نظر جذابیت و حضور مشتریان حفظ و تقویت شود و اطمینان می‌دهم پیگیری موضوع ۵ درصدی با جدیت ادامه خواهد داشت.

در این نشست که در فرمانداری و با حضور اعضای شورای تأمین در یک فضای صمیمی برگزار شد، بازاریان به بیان مشکلات و خواسته‌های خود پرداختند.

موضوع ماده ۵ درصدی قانون ساماندهی مبادلات مرزی (ته‌لنجی)، تثبیت نرخ ارز، مالیات، ساماندهی دستفروشان و جمع‌آوری اتباع بیگانه در بازار از مهم‌ترین مطالبات مطرح شده توسط بازاریان گناوه بود.

در همین راستا هیئت امنا بازار گناوه در بیانیه‌ای ضمن تشریح جزئیات این نشست بازاریان با فرماندار و شورای تأمین شهرستان، اعلام کرد با حسن اعتماد به وعده مسئولان و در راستای پیگیری مطلوب مطالبات بازار؛ از روز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ نسبت به بازگشایی محل‌های کسب و بازار گناوه اقدام خواهند کرد.