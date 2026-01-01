بیانیه بازاریان مشهد در حمایت از انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، بازاریان و فعالان اقتصادی مشهد با صدور بیانیهای، حمایت قاطع خود از انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری را اعلام کردند.
ما امضاءکنندگان این بیانیه، بهعنوان جمعی از فعالان اقتصادی، بازاریان و اعضای اتحادیههای صنفی شهرستان مشهد، با تمام وجود و با تکیه بر اعتقاد راسخ به اصول انقلاب اسلامی، اعلام میداریم که همواره در کنار جمهوری اسلامی و رهبر فرزانهمان، حضرت امام خامنهای (مدظله العالی) ایستادهایم و در مسیر تحقق آرمانهای والای انقلاب اسلامی، صادقانه و بیوقفه تلاش میکنیم.
در این مسیر، پشتیبانی بیقید و شرط از نظام جمهوری اسلامی ایران و دفاع از دستاوردهای عظیم انقلاب، به ویژه در برابر توطئههای دشمنان داخلی و خارجی، همواره خطمشی ما بوده و خواهد بود. امروز در شرایط حساس اقتصادی و اجتماعی، ما به عنوان بخشی از بدنه تولید و اقتصاد کشور، مسئولیت خود را در حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از معیشت مردم میدانیم.
ما بهعنوان بازاریان مشهدی، با تمام قوا و در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه)، همصدا با سایر اقشار کشور، اعلام میداریم که همواره حامی انقلاب اسلامی، رهبری حکیمانه حضرت امام خامنهای (مدظله العالی) و ادامهدهندگان راه شهدای عزیزی چون حاج قاسم سلیمانی، سردار دلها، هستیم. ما مصمم به ایستادگی در برابر چالشها و تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی خواهیم بود.
پشتیبانی از جمهوری اسلامی ایران، امنیت و استقلال کشور، و تقویت عزت و احترام به ملت ایران در تمام عرصهها، از اصول بنیادین ماست. ما همچنان در کنار رهبر عزیزمان حضرت امام خامنهای (مدظله العالی) میایستیم و آمادهایم تا در هر جبههای که لازم باشد، از آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع کنیم.
ما بازاریان مشهدی، که همیشه به عنوان سربازان اقتصادی نظام شناخته شدهایم، همچنان به عنوان تکیهگاه مستحکم برای اقتصاد کشور، در کنار دولت و ملت عزیز ایران خواهیم بود. در این مسیر، هیچگاه از دفاع از اصول انقلاب اسلامی و آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) و حاج قاسم سلیمانی، سردار دلها، دست نخواهیم کشید.
